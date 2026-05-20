Treballar la psicomotricitat a través del joc: Solsona obre inscripcions per a les activitats de La Matriu
El servei municipal gratuït amplia l'oferta el curs que ve amb un grup d'I3 i I4 i un altre d'I5 i 1r de primària
Les sessions es duran a terma a les instal·lacions de l'escola El Vinyet
Regió7
Solsona obrirà les inscripcions per a les activitats de psicomotricitat preventiva de Solsona, organitzades per La Matriu per al curs 2026-2027, del 25 al 31 de maig. Com a novetat, aquest any s’incorpora un nou grup amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de la demanda i ampliar l’accés a més infants i famílies de la ciutat.
L’activitat, que és gratuïta, s’adreça a infants d’entre 3 i 6 anys, des d’I3 fins a 1r de primària. Les places s’assignaran prioritàriament a infants empadronats a Solsona, ja que es tracta d’un servei finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament.
Les sessions es duran a terme a les instal·lacions de l’escola El Vinyet i s’organitzaran en dos grups diferenciats segons l’edat:
- Grup Xiquis (I3 i I4): dimecres de 17.15 a 18.30 h
- Grup Grans (I5 i 1r): dimarts de 17.15 a 18.45 h
La Matriu és un espai familiar, de criança i de psicomotricitat que ofereix suport, aprenentatge i creixement compartit per a famílies i infants. És un servei dinamitzat per la psicomotricista i mestra Sílvia Sala i la psicopedagoga Júlia Tobeña i finançat per l’Ajuntament de Solsona.
Afavorir el desenvolupament
La proposta de psicomotricitat preventiva es basa en una disciplina que afavoreix el desenvolupament emocional, motriu, cognitiu i relacional dels infants a través del joc lliure i espontani. Precisament l’abril passat, La Matriu va organitzar una sessió informativa sobre la importància del cos i el moviment en la construcció de la identitat durant la primera infància.
Segons explicaven les professionals durant la xerrada, la psicomotricitat ofereix “un espai regressiu i simbòlic que permet canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals a través del joc, el moviment i el plaer compartit”.
La inscripció per al proper curs s’obrirà dilluns que ve mitjançant el formulari en línia següent: https://forms.gle/wbAS8v9y4Vq9WPPGA. El termini es tancarà el 31 de maig, excepte si queden places vacants. En qualsevol cas, omplir el formulari no garanteix l’obtenció de plaça –la confirmació es comunicarà posteriorment a les famílies inscrites.
Dues places de cada grup estan reservades per a infants derivats des dels serveis socioeducatius, socials o d’atenció precoç a fi de garantir l’accés inclusiu a l’activitat.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43