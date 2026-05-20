Cases de colòniesConcentració contra el racismeAgressió a ManresaJonathan Andic en llibertatEutanàsiaSara Roy canta RosalíaLínia orbital ferroviària
Treballar la psicomotricitat a través del joc: Solsona obre inscripcions per a les activitats de La Matriu

El servei municipal gratuït amplia l'oferta el curs que ve amb un grup d'I3 i I4 i un altre d'I5 i 1r de primària

Les sessions es duran a terma a les instal·lacions de l'escola El Vinyet

Un infant jugant a l'espai de La Matriu / Ajuntament de Solsona

Solsona obrirà les inscripcions per a les activitats de psicomotricitat preventiva de Solsona, organitzades per La Matriu per al curs 2026-2027, del 25 al 31 de maig. Com a novetat, aquest any s’incorpora un nou grup amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de la demanda i ampliar l’accés a més infants i famílies de la ciutat.

L’activitat, que és gratuïta, s’adreça a infants d’entre 3 i 6 anys, des d’I3 fins a 1r de primària. Les places s’assignaran prioritàriament a infants empadronats a Solsona, ja que es tracta d’un servei finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament.

Les sessions es duran a terme a les instal·lacions de l’escola El Vinyet i s’organitzaran en dos grups diferenciats segons l’edat:

  • Grup Xiquis (I3 i I4): dimecres de 17.15 a 18.30 h
  • Grup Grans (I5 i 1r): dimarts de 17.15 a 18.45 h

La Matriu és un espai familiar, de criança i de psicomotricitat que ofereix suport, aprenentatge i creixement compartit per a famílies i infants. És un servei dinamitzat per la psicomotricista i mestra Sílvia Sala i la psicopedagoga Júlia Tobeña i finançat per l’Ajuntament de Solsona.

Afavorir el desenvolupament

La proposta de psicomotricitat preventiva es basa en una disciplina que afavoreix el desenvolupament emocional, motriu, cognitiu i relacional dels infants a través del joc lliure i espontani. Precisament l’abril passat, La Matriu va organitzar una sessió informativa sobre la importància del cos i el moviment en la construcció de la identitat durant la primera infància.

Segons explicaven les professionals durant la xerrada, la psicomotricitat ofereix “un espai regressiu i simbòlic que permet canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals a través del joc, el moviment i el plaer compartit”.

La inscripció per al proper curs s’obrirà dilluns que ve mitjançant el formulari en línia següent: https://forms.gle/wbAS8v9y4Vq9WPPGA. El termini es tancarà el 31 de maig, excepte si queden places vacants. En qualsevol cas, omplir el formulari no garanteix l’obtenció de plaça –la confirmació es comunicarà posteriorment a les famílies inscrites.

Dues places de cada grup estan reservades per a infants derivats des dels serveis socioeducatius, socials o d’atenció precoç a fi de garantir l’accés inclusiu a l’activitat.

