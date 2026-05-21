El casal de les piscines de Solsona establirà un aforament de 170 participants per setmana a fi d'equilibrar la demanda
Aquest any s’avança l’inici de la temporada de bany i del casal al dilluns abans de Sant Joan, dia 22 de juny, per facilitar la conciliació a les famílies
El termini per formalitzar les inscripcions començarà el dilluns que ve, dia 25 de maig
El Casal ludicoesportiu de les piscines municipals de Solsona establirà aquest any un aforament de 170 participants per setmana a fi d'equilibrar la demanda al llarg de la temporada. Aquesta decisió s'ha pres després que l'any passat les setmanes de juliol concentressin entre 177 i 187 usuaris, mentre que a l'agost la participació va ser destacablement menor: entre 70 i 93 infants per setmana. Malgrat això, es manté el nombre total de places que s'ofereixen, que tornarà a ser de 1.300. El termini per inscriure's s'obrirà el pròxim dilluns, dia 25 de maig.
Una altra de les grans novetats d'enguany serà l’avançament del calendari. La modificació respon a l’allargament dels períodes de calor, cada vegada més primerencs, i a la necessitat de les famílies de disposar d’una oferta de lleure aquàtica que permeti conciliar la vida laboral i familiar. Per aquest motiu, tant la temporada de bany com el casal començaran abans de l’habitual –les piscines, a més, tancaran el 6 de setembre, a les portes de la Festa Major. Com sempre, les activitats es duran a terme de dilluns a divendres, de nou del matí a una del migdia.
El casal s’adreça a infants i joves nascuts entre els anys 2010 i 2022 i serà gestionat, un any més, per l’Escola Catalana de Medi Natural (ESCAMN). El programa inclourà una hora diària de piscina i natació, així com activitats esportives, jocs de pistes, orientació, gimcanes, tallers, excursions i propostes de descoberta de l’entorn.
Durant el mes de juliol, els participants més grans, nascuts entre el 2010 i el 2013, podran escollir entre dues opcions per a l’última franja del matí: una de caràcter esportiu i una altra de creativa. Ambdós grups coincidiran a l’espai de piscina. Un cop formalitzada la inscripció, les famílies rebran un correu electrònic amb les indicacions per escollir la modalitat.
A més, el casal ludicoesportiu tornarà a oferir el servei gratuït de canguratge dins el programa Entretemps, impulsat pel Consell Comarcal, de vuit a nou del matí i d’una a dues del migdia. Les famílies rebran la informació per inscriure-s’hi un cop hagin fet la inscripció.
Actualització de preus
Pel que fa a les tarifes, aquest any s’han revisat i actualitzat després de diversos estius sense modificacions, per adequar-les als costos del servei. L’augment oscil·la entre el 2,91 i el 25 per cent segons el nombre de setmanes contractades. El preu per setmana és de 45 euros i s’hi aplica un descompte del 5 per cent per setmana (així, quatre setmanes, costen 153 euros i deu, 247).
Així mateix, es mantenen els descomptes del 25 % per a famílies nombroses i monoparentals, així com per a infants amb discapacitat, i del 10 % per a segons germans i famílies amb vetllador o vetlladora.
Les inscripcions es podran formalitzar telemàticament o presencialment a partir del dilluns 25 de maig per als infants empadronats a Solsona, mentre que l’obertura per a la resta de famílies serà l’endemà. Els tràmits es podran fer a de l’aplicació Solsona https://portal.wetown.app/solsona/inscriptions.
Tota la informació detallada del Casal ludicoesportiu de les piscines municipals es pot consultar a l’apartat d’esports del web de l’Ajuntament de Solsona.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix