El concurs fotogràfic de la Fira de Sant Isidre de Solsona nomena els guanyadors d'enguany
La 28a edició del certamen Zoom Fotogràfic ha comptat amb 21 participants, consolidant així la seva trajectòria ascendent
Regió7
El concurs de fotografia Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre de Solsona atorgarà aquest dissabte a partir de les cinc de la tarda els premis corresponents a la vint-i-vuitena edició del certamen, organitzat conjuntament per DE COP MEDIA, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès i la UBIC Solsona.
Després de la deliberació del jurat, els guanyadors i guanyadores d’aquesta edició han estat els següents:
Temes de la Fira
- Banyes – Marià Jounou
- Rodes – Marc Torra
- Botifarra – Marc Villarrubias
Tema Solsona
- Plaça de Sant Pere – Tània Bonillo
Tema UBIC
- Comerç en acció – Marc Sala
Millor col·lecció – Marià Jounou
Millor col·lecció infantil – Carla Montilla
Els premis del concurs seran aportats pel Consell Comarcal del Solsonès i la UBIC Solsona. El Consell Comarcal concedirà un premi en metàl·lic de 60 euros per a cadascuna de les temàtiques de la Fira i del tema Solsona, i de 100 euros per a les millors col·leccions. Pel que fa al premi UBIC, consistirà en 100 euros en vals de compra per utilitzar als establiments associats.
L’edició d’enguany del Zoom Fotogràfic ha comptat amb la participació de 21 concursants, consolidant la seva trajectòria ascendent.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix