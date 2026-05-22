Finalitzen les obres de millora de la seguretat viària a l'encreuament de la C-14 i l'accés a Pinell del Solsonès

Els treballs han construït un carril central i ramals d’incorporació i sortida per afavorir els moviments als vehicles, amb un pressupost de 450.000 euros

L'estat de les illetes un cop enllestides les obres / Govern

Regió7

Pinell de Solsonès

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha finalitzat les obres de millora de l’encreuament entre la carretera C-14 i el camí d’accés a Pinell del Solsonès. Els treballs, que han comptat amb un pressupost de més de 450.000 euros, han consistit en l’execució d’un carril central i els ramals corresponents per afavorir els moviments dels vehicles.

L'actuació ha permès ampliar i millorar el traçat del camí d’accés a Pinell, implantar carrils d'espera per efectuar girs a esquerres i incloure falques de canvi de velocitat d’acceleració i desacceleració. A banda, s'han pavimentat els illots, s'han pintat amb color per donar-los més visibilitat, s'ha canviat la prioritat al final del carril de circulació lenta i s'ha reordenat la secció de la carretera C-14 per dotar-los de dos vorals d'un metre d'amplada cadascun.

Així, aquesta actuació permet millorar la seguretat viària i la funcionalitat de la cruïlla en les maniobres de les persones usuàries i l’accessibilitat en aquest àmbit. Els treballs s’han desenvolupat als termes municipals de Bassella i Pinell del Solsonès.

