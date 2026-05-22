El govern solsoní rebutja les insinuacions d'opacitat sobre el projecte per ampliar el parc d'habitatge
Veïns dels entorns del carrer d'Antoni Gaudí han fet públic, a través d'un comunicat, que han presentat un recurs a la GAIP i han sol·licitat la intervenció de la Síndica de Greuges per aturar el projecte
Davant les acusacions dels veïns, l'Ajuntament subratlla que "s'estan duent a terme tots els tràmits que estableix la normativa"
Veïns dels entorns del carrer d'Antoni Gaudí de Solsona han formalitzat un recurs davant la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) i han sol·licitat la intervenció de la Síndica de Greuges per exigir l'aturada del projecte que preveu construir 50 habitatges de protecció oficial en el solar municipal del número 4. Els solsonins acusen el govern de manca de resposta, transparència i participació i la corporació, per la seva banda, manifesta la seva sorpresa al respecte, ja que just aquesta setmana s'ha celebrat una sessió informativa oberta a tothom, en què l’alcaldessa Judit Gisbert i els regidors Pilar Viladrich i Joan Parcerisa van resoldre els dubtes d'aquells que hi van assistir.
La convocatòria oberta “tenia la voluntat d’escoltar totes les opinions, resoldre dubtes i compartir tota la informació disponible sobre el projecte”, segons sosté l’alcaldessa. I malgrat que les acusacions d'alguns veïns ha agafat per sorpresa al govern, han valorat la trobada "molt positivament". A banda de Gisbert i els regidors d'Habitatge i Urbanisme, també hi va ser present David Guàrdia, representant de Sostre Cívic (la cooperativa implicada en el projecte), que va permetre aclarir dubtes i recollir inquietuds relacionades amb la futura promoció.
Durant la trobada, el govern va subratllar que el conveni que se signarà amb la cooperativa Sostre Cívic i la fundació Hàbitat3 és “fruit del treball conjunt entre les entitats implicades i l’Ajuntament”. En aquesta línia, va afegir que “ja s’estan duent a terme tots els tràmits que estableix la normativa”.
Així mateix, es va reiterar el compromís de l’Ajuntament de continuar informant la ciutadania a mesura que avanci el projecte. D'aquesta manera, quan es disposi de l’avantprojecte de l’edifici redactat, se’n farà una presentació pública, també oberta al conjunt de la ciutadania.
La principal preocupació: l'aparcament
Una de les principals qüestions plantejades pels assistents és la manca d’aparcament a la zona i com es pot agreujar amb una nova promoció d’habitatge. El govern municipal va explicar que en l’avantprojecte es valorarà la viabilitat econòmica d’incorporar aparcaments a l’edifici i que, paral·lelament, s’està treballant per habilitar alternatives que evitin una sobrecàrrega de vehicles a l’entorn, una de les quals passa per aprofitar la sala polivalent.
També es va aclarir que el solar municipal del carrer d’Antoni Gaudí sempre ha tingut qualificació residencial segons el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i que, per tant, no hi té cabuda cap ús d’equipament. Així mateix, es va remarcar que l’edifici previst serà de planta baixa i tres plantes, d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents, sense cap modificació de planejament.
El Ple municipal del 26 de març va aprovar l’inici de l’expedient de cessió gratuïta i directa del dret de superfície del solar municipal a les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3 per un període de 75 anys. L’acord va prosperar amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i ApS-CUP), l’abstenció de Treballem per Solsona i el vot contrari de Junts.
50 habitatges de protecció oficial
La nova promoció d’habitatge assequible combinarà lloguer social i cessió d’ús cooperativa. Tal com estableix el conveni entre les tres parts, la promoció i gestió de l’edifici anirà íntegrament a càrrec de Sostre Cívic i Hàbitat3, que assumiran també el finançament total de l’actuació, sense cap aportació econòmica municipal. Aquesta fórmula permet mantenir la titularitat pública del sòl, que té una superfície de 2.528 metres quadrats, i garantir que, un cop finalitzi el període de 75 anys, l’edifici també passi a ser de titularitat pública.
El govern municipal també va explicar als veïns que s’havien sondejat promotors locals per impulsar habitatge públic a la ciutat, però la fórmula del lloguer assequible no resulta viable econòmicament per al sector privat local. Per aquest motiu, es va optar per treballar amb dues entitats sense ànim de lucre de referència a Catalunya en l’àmbit de l’habitatge social i cooperatiu, que es beneficiaran dels ajuts i programes de finançament previstos pel Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya. De totes maneres, David Guàrdia va informar que la contractació de les obres es farà mitjançant una licitació oberta a la qual es preveu que hi concorrin empreses de la comarca.
Pel que fa al conveni, l’Ajuntament rebutja qualsevol insinuació d’opacitat i recorda que el document aprovat inicialment pel Ple de final de març es pot facilitar als veïns i veïnes que el sol·licitin.