Dos petits incedis de vegetació activen els Bombers a Solsona i a Sant Joan de Vilatorrada
Han estat foc de rostolls que s'han pogut aturar amb dues dotacions a un lloc i una a l'altre
Manresa
Els Bombers de la Generalitat de la Catalunya Central han hagut d'activar tres dotacions gairebé a la vegada a Solsona i a Sant Joan de Vilatorrada.
A les 19.04 hores s'ha donat avís d'un foc de vegetació al marge de la riera a la zona del Molí dels Capellans, a Solsona. Ha estat un foc que ha generat poca flama, però força fum. Hi han treballat amb dues dotacions.
I aproximadament a la mateixa hora s'ha donat avís d'un petit foc de rostolls a Sant Joan de Vilatorrada, al costat del riu i sota el pont d'accés a la població. En aquest cas, una sola unitat dels Bombers ha apagat el foc que ha cremat un metre quadrat.
