Joves solsonins elaboren un manual que ensenya a consumir d'una forma més concient
Els alumnes de la UEC l’Afrau han participat durant sis mesos en un projecte europeu Erasmus+ que clourà amb la presentació del manual el 29 de maig
Els joves de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) l’Afrau de Solsona, que organitza activitats educatives per a alumnes amb problemes de comportament i necessitats especials, han preparat un manual de bones pràctiques per al consum conscient en el marc d’un programa europeu Erasmus+. El projecte ha estat impulsat per la cooperativa local Sàmara Natura i el document elaborat serà presentat el divendres 29 de maig, al Centre Cívic Xavier Jounou, a 3/4 d’11 del matí.
Després de sis mesos de treball, aprenentatge i descoberta el grup tancarà aquesta experiència amb la presentació del manual. Aquest, recull tot un seguit de propostes per fomentar uns hàbits de consum més responsables, sostenibles i adaptats a la realitat quotidiana, fruit de debats, tallers i reflexions compartides durant el projecte.
A banda, la trobada servirà per clausurar la iniciativa i perquè els joves recordin les experiències viscudes durant tot el procés a través d’un Kahoot: des de la descoberta del consum responsable al nucli antic de Solsona, fins als tallers de reparació amb TÀNDEM Solsona, passant per la creació de paper reciclat, la visita a productors locals com la Formatgeria Rotxés, o la participació en l’exposició “En som responsables?” de Sindicalistes Solidaris.
Amb aquesta darrera jornada, el projecte que porta per nom “Els secrets del consum conscient” tanca una etapa, però deixa oberta una porta molt important: la de continuar repensant els nostres hàbits de consum i el nostre paper en la construcció d’un futur més just i sostenible, segons apunten les impulsores de Sàmara Natura.
L’organització recorda que l’activitat del pròxim divendres 29 de maig és gratuïta i oberta a tothom.
