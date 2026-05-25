Es millora la seguretat viària en un «punt negre» de la C-14, a Pinell de Solsonès
L’alcalde, Benjamí Puig, celebra l’execució de les obres, llargament reivindicades al municipi per reduir la sinistralitat a l’encreuament
Ja han finalitzat les obres de millora de l’encreuament entre la carretera C-14 i el camí d’accés a Pinell de Solsonès, un «punt negre» on han tingut lloc diversos accidents mortals o amb ferits de gravetat. Es tracta d’uns treballs llargament reivindicats al municipi rural, especialment pel seu alcalde, Benjamí Puig, i que ha dut a terme pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per un import de més de 450.000 euros. Les obres han consistit, a grans trets, de la creació d’un carril central a l’encreuament i el condicionament dels ramals corresponents per garantir una mobilitat més segura per als vehicles.
L’actuació ha permès ampliar i millorar el traçat del camí que dona accés a Pinell, s’han implantat nous carrils d’espera per efectuar girs a esquerres i s’han inclòs noves falques de canvi de velocitat, tant d’acceleració com de desacceleració. A més, s’han pavimentat els illots i s’han pintat de color vermell, verd i blanc per donar-los més visibilitat i, així, guanyar en seguretat.
Les obres també han comportat modificacions pel que fa a la mobilitat, ja que s’ha canviat la prioritat al final del carril de circulació lenta i s’ha reordenat la secció de la carretera C-14 per dotar aquest tram de dos nous vorals d’un metre d’amplada cadascun.
Així doncs, aquesta actuació suposarà una destacable millora de la seguretat viària i la funcionalitat de la cruïlla per a les persones usuàries. Els treballs s’han desenvolupat als termes municipals de Bassella (Alt Urgell) i Pinell del Solsonès.
En aquest sentit, el batlle Benjamí Puig ha manifestat la seva profunda satisfacció davant el fet que aquesta obra sigui ja una realitat. «Havia estat reivindicada des de fa molts anys perquè hi han tingut lloc diversos accidents mortals i és clar que requeria una actuació per la perillositat que suposava», apunta. Per això, espera que les millores facin la seva funció i redueixin al màxim la sinistralitat a la zona.
Manteniment d'altres camins deteriorats
Paral·lelament, l’Ajuntament de Pinell ha finalitzat altres obres de manteniment en diversos camins del municipi, per un import de 42.500 euros aportats per la Diputació de Lleida i el mateix consistori.
Segons explica l’alcalde, Benjamí Puig, a causa dels darrers aiguats, alguns camins presentaven clars signes de deteriorament estructural i superficial, de manera que necessitaven una actuació.
En concret, les obres han consistit a anivellar i arranjar correctament la capa de rodament, perfilar els camins i tornar a escampar-hi graves per garantir una mobilitat segura. En total, s’ha actuat en 33 quilòmetres de camins. Puig subratlla que l’actuació pretén que «la xarxa de camins es trobi en bones condicions».
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central