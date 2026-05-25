Despoblament
Uns nous ajuts afavoriran la rehabilitació d'habitatges en pobles rurals del Solsonès
La convocatòria subvenciona obres en habitatges buits i espais en desús amb ajuts que poden arribar fins als 70.000 euros
Regió7
La Generalitat ha obert una línia d’ajuts per ajudar veïns d’entorns rurals a rehabilitar habitatges buits o en desús amb la finalitat de fomentar l’arrelament i mitigar els efectes del despoblament en municipis petits.
Pel que fa als imports subvencionables, a les poblacions del Solsonès —excepte Solsona i Olius— els ajuts poden arribar fins al 40% i 20.000 euros en el cas d’habitatges destinats a ús propi; fins al 80% i 40.000 euros per a habitatges destinats a lloguer, i fins al 80% i 70.000 euros en el cas d’habitatges o equipaments de titularitat pública. Al municipi d’Olius, els percentatges i imports màxims oscil·len entre el 30% i 15.000 euros, i el 70% i 60.000 euros, segons la línia d’ajut.
Entre les actuacions subvencionables hi ha les obres de rehabilitació relacionades amb l’habitabilitat, les millores estructurals, l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la funcionalitat dels habitatges. També s’hi inclouen actuacions de canvi d’ús d’edificis o espais en desús, com baixos o golfes, per transformar-los en habitatges habituals i permanents o allotjaments dotacionals.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2026, inclòs.
