Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55Reciclatge a ManresaTúnel del CadíCas AndicBegoñá GómezFerit can Massana
instagramlinkedin

Despoblament

Uns nous ajuts afavoriran la rehabilitació d'habitatges en pobles rurals del Solsonès

La convocatòria subvenciona obres en habitatges buits i espais en desús amb ajuts que poden arribar fins als 70.000 euros

Vista de Llobera, en una imatge d'Arxiu

Vista de Llobera, en una imatge d'Arxiu / Mireia Arso

Regió7

Solsona

La Generalitat ha obert una línia d’ajuts per ajudar veïns d’entorns rurals a rehabilitar habitatges buits o en desús amb la finalitat de fomentar l’arrelament i mitigar els efectes del despoblament en municipis petits.

Pel que fa als imports subvencionables, a les poblacions del Solsonès —excepte Solsona i Olius— els ajuts poden arribar fins al 40% i 20.000 euros en el cas d’habitatges destinats a ús propi; fins al 80% i 40.000 euros per a habitatges destinats a lloguer, i fins al 80% i 70.000 euros en el cas d’habitatges o equipaments de titularitat pública. Al municipi d’Olius, els percentatges i imports màxims oscil·len entre el 30% i 15.000 euros, i el 70% i 60.000 euros, segons la línia d’ajut.

Entre les actuacions subvencionables hi ha les obres de rehabilitació relacionades amb l’habitabilitat, les millores estructurals, l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la funcionalitat dels habitatges. També s’hi inclouen actuacions de canvi d’ús d’edificis o espais en desús, com baixos o golfes, per transformar-los en habitatges habituals i permanents o allotjaments dotacionals.

Notícies relacionades

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2026, inclòs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

Uns nous ajuts afavoriran la rehabilitació d'habitatges en pobles rurals del Solsonès

Uns nous ajuts afavoriran la rehabilitació d'habitatges en pobles rurals del Solsonès

El jutge ordena analitzar el correu de «presidentezapatero» des del 2020 fins a l’actualitat

El jutge ordena analitzar el correu de «presidentezapatero» des del 2020 fins a l’actualitat

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis: 2 de cada 3 cessaments són legals

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis: 2 de cada 3 cessaments són legals

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

Sense català, eusquera ni gallec a les Escoles Oficials d’Idiomes d’Andalusia: «Un irlandès pot aprendre’ls, però un sevillà no»

Sense català, eusquera ni gallec a les Escoles Oficials d’Idiomes d’Andalusia: «Un irlandès pot aprendre’ls, però un sevillà no»

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici
Tracking Pixel Contents