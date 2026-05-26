Obertes les reserves d’espai accessible per als ballets de Corpus de Solsona
Hi ha temps d’inscriure’s a la tarima habilitada per a persones amb mobilitat reduïda fins al dimecres 3 de juny
Regió7
L’Ajuntament de Solsona ha obert el termini per reservar espai destinat a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional per assistir als ballets tradicionals de Corpus, que se celebraran el diumenge 7 de juny al migdia a la plaça Major.
Com cada any, s’habilitarà una segona tarima al costat de la institucional per facilitar el seguiment de la celebració en condicions d’accessibilitat. L’espai disposarà de vuit places i, si les sol·licituds superen la capacitat prevista, es donarà prioritat als infants. També hi col·labora de Creu Roja del Solsonès, que assistirà les persones amb cadira de rodes que ho necessitin.
Qui estigui interessat en aquest espai pot inscriure’s fins al dimecres 3 de juny a la una del migdia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, presencialment, per telèfon al 973 48 00 50, o bé per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. En la sol·licitud cal indicar l’edat i les dades de contacte i especificar si es porta acompanyant.
