El festival que enforteix comunitats rurals amb la música ja ha programat concerts al Solsonès i al Berguedà
L'Itinera arriba a la 6a edició amb la voluntat de potenciar la xarxa comunitària dels micropobles tot recuperant cançons populars antigues i traduint peces tradicionals estrangeres per potenciar la multiculturalitat
La seva CEO, Carme Crespo, subratlla el valor social que tenen els concerts: "Ajuden a lluitar contra la soledat no desitjada"
El festival Itinera, després d'haver programat més d'un miler de concerts en més de 150 micropobles d’arreu de Catalunya, arriba a la sisena edició amb la voluntat de créixer i reforçar la xarxa comunitària dels entorns rurals. La gran novetat serà el projecte Itinera Comunitats, que complementarà els concerts amb tallers per descobrir instruments, la recuperació de cançons populars en risc de desaparèixer i la traducció al català de peces tradicionals d’altres països per celebrar la multiculturalitat. A la Catalunya Central, el festival ja té programats tres concerts per a aquest estiu: dos a Pinós, al Solsonès, i un a Borredà, al Berguedà.
"L'objectiu del festival és apropar la cultura i la música en directe als micropobles, que sovint queden fora dels circuits culturals", segons explica la CEO d'Itinera, Carme Crespo. Després de la bona rebuda de les cinc edicions anteriors, els impulsors han decidit fer un pas més enllà, ara més enfocats a incidir en les comunitats que habiten els pobles rurals i a convertir-les en agents actius en la seva vida social.
El nou projecte Itinera Comunitats s'articula a partir de tres grans línies d'acció: Educa, Memòria i Acollida, cadascuna amb la voluntat d'impactar en un col·lectiu específic. La primera s'enfoca en infants i joves, per als quals s'organitzaran tallers en què els mateixos músics mostraran i explicaran els instruments que toquen abans de començar el concert. La segona se centra en la gent gran, a qui es convidarà a recuperar cançons que recordin de la seva joventut i a compartir-les amb les noves generacions. Per últim, també es posarà el focus en les persones nouvingudes. Per fomentar-ne la inclusió dins les comunitats, els participants traduiran al català una cançó típica del seu país o lloc d’origen.
La iniciativa va néixer després que els impulsors s'adonessin de la tasca social que també acomplien els concerts, tot i que de forma col·lateral. "Ens vam trobar que també ajudaven a lluitar contra la soledat no desitjada", detalla Crespo. "Hi ha persones que, per l'edat o altres circumstàncies, no solen sortir de casa, o bé no participen de la vida social del municipi, però, en canvi, troben en aquests concerts una bona excusa per treure el cap", subratlla.
Els artistes locals també hi guanyen
El festival també busca potenciar els artistes de micropobles i, per això, els serveix com un portal on donar-se a conèixer i aconseguir nous concerts. Per això, cada any s'obre una convocatòria en què es poden presentar músics o grups de pobles petits i rurals. D'aquests, les deu propostes millor valorades es proclamaran com a guanyadores i passaran a formar part del catàleg d'artistes de l'Itinera. Les d'aquesta edició, s'anunciaran el pròxim dilluns 1 de juny.
Com a premi, les propostes vencedores s'asseguren almenys quatre concerts dins del festival. Ara bé, els músics que no constin entre els deu primers, no quedaran fora, sinó que també podran actuar en micropobles d'arreu de la geografia catalana.
Un avantatge per als ajuntaments petits
"La cultura, sobretot en poblacions petites, és un servei essencial, però molts Ajuntaments tenen dificultats a programar concerts perquè no tenen prou recursos", comparteix Crespo. Per això, el portal de l'Itinera els permet portar grups musicals a un preu més baix, ja que la part restant l'aporten patrocinadors privats com ara la Fundació la Caixa o Moventia o institucions públiques, com el Departament de Cultura de la Generalitat, i les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona.
A més, la directora del festival afegeix que els concerts no només atrauen veïns del mateix micropoble, sinó que també a turistes que s'estan allotjant a la zona. Així doncs, Crespo explica que "els concerts també poden servir com a excusa per promocionar el turisme" i fer que aquests visitants coneguin el ric patrimoni que conserven.
Concerts programats al Solsonès i Berguedà
A la Catalunya central, ja hi ha programats per a aquest estiu tres concerts musicals en micropobles, tot i que encara hi ha temps perquè n'hi hagi més. A Pinós, al Solsonès, hi tocarà el trio de l'Alt Camp Two Plus One, el dimarts 16 de juny; i els solsonins Montserrat Isanta Duo, el dissabte 8 d'agost. A Borredà, al Berguedà, hi actuarà el músic garrotxí Guillem Ballaz, el dissabte 15 d'agost.
El Festival Itinera és un projecte creat entre l'Associació de Micropobles de Catalunya i Aktive.
