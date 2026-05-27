Crisi a l'Educació
Neix l'Assemblea de Docents del Solsonès per reclamar millors condicions i organitzar el col·lectiu a la comarca
Els professionals de l'educació han programat la seva primera concentració per a la tarda del dimecres 3 de juny, a la plaça del Camp de Solsona
Amb l'objectiu reclamar unes millors condicions laborals i salarials per als professionals de l'educació i organitzar el col·lectiu a la comarca, s'ha constituït l'Assemblea de Docents del Solsonès. En unes setmanes marcades per les vagues i les mobilitzacions massives arreu de Catalunya, el sector està decidit a mostrar el seu malestar "aplicant mesures i actuacions tant als centres educatius com als carrers" per reclamar al Departament d'Educació "una negociació real". El pròxim dimecres, dia 3 de juny, s'ha programat la seva primera concentració, que es farà a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça del Camp de Solsona.
Un dels detonants que ha propiciat la constitució de l'assemblea ha estat la firma del conegut com a "pacte de la vergonya", signat entre el Departament i els sindicats minoritaris de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO). Amb les accions que organitzin, tenen la intenció de mostrar el seu rebuig contra aquest acord i denunciar "l’enrocament i la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació", així com defensar-se "del desprestigi que duu a terme el Govern a través dels mitjans afins".
Una altra de les voluntats de l'Assemblea de docents del Solsonès és "reclamar unes condicions laborals dignes per tal de donar al nostre alumnat una educació de qualitat real: més recursos, reduir les ràtios, millorar l’atenció a la diversitat, assumir menys burocràcia i tenir un sou digne", assenyalen.
Els docents es neguen a fer colònies
A més, asseguren que la majoria de centres educatius del Solsonès ja s'han adherit al manifest "Aturem les sortides educatives", en què amenacen de deixar de fer colònies i altres activitats extraescolars que els obliguin a treballar fora del seu horari laboral sense que aquesta feina es vegi recompensada. A escala de Catalunya, ja s'hi han sumat més de 1100 escoles.
Amb aquesta proposta, afegeixen els docents del Solsonès, els centres educatius volen pressionar el Departament perquè ens escolti i s'assegui a fer una negociació real. "De moment, ens neguem a fer sortides, ja que suposen una responsabilitat civil que ens deixa desemparats davant la llei amb qualsevol contratemps que pugui sorgir, perquè són fora de l’horari escolar, algunes són amb pernoctació i no són remunerades", manifesten. Per tots aquests motius, el sector considera que cal revisar i modificar les condicions actuals.
Aquesta, segons expliquen, és una forma de pressió col·lectiva i el sector reconeix ser conscient que té conseqüències per a altres col·lectius vinculats al món educatiu i del lleure, "els quals també formen part d’un sistema educatiu sostingut massa sovint gràcies a la precarització, la sobrecàrrega i la manca de reconeixement de moltes professionals", relaten. Per això, els membres de l'assemblea volen expressar-los el seu respecte i solidaritat, i animar-los a sumar-se a les mobilitzacions.
Els docents asseguren que aquestes accions no neixen de la confrontació, sinó "del compromís ferm i la responsabilitat cap al nostre alumnat i les seves famílies". Afegeixen, però, que "tampoc són una reivindicació puntual, sinó que des de fa molt de temps l’educació d’aquest país va arrossegant i ampliant unes mancances estructurals molt greus".
"Mobilitzar-nos avui és l’única via per garantir una educació que sigui el pilar d’equitat, d’inclusió i de qualitat que mereixem: defensar l’educació no és només una reivindicació, és protegir el futur de tothom", clou el col·lectiu.
