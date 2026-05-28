El Corpus enceta el calendari estival de Solsona amb tradició, cultura popular i talent local
La ciutat celebra la "seva Festa Major petita" del 4 al 7 de juny amb el patrimoni festiu i una programació cultural que s’allargarà tot el mes
Regió7
Solsona ja es prepara per viure una de les celebracions més arrelades del seu calendari festiu amb la celebració del Corpus, del 4 al 7 de juny. Documentat per primer cop el segle XIV i considerat pels solsonins com la seva Festa Major petita, la programació combinarà els actes tradicionals més emblemàtics amb una oferta cultural i lúdica que s’estendrà durant tot el mes de juny.
Solsonins i solsonines tornaran a calçar-se les espardenyes de set brencs i a treure els domassos al balcó. Tot i que la primera tronada retrunyirà dijous al migdia, els actes centrals del Corpus es concentraran dissabte i diumenge. Entre les cites ineludibles hi ha el passacarrers dels gegants per convidar la ciutadania a la festa, dissabte 6 al migdia, així com la baixada del bestiari de foc, el ball del drac i la roda de foc, a la nit, seguida d’un concert dels Velcros a la plaça de Sant Joan.
Diumenge al matí, a la plaça de Palau, l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret confeccionarà la tradicional catifa d’elements vegetals, que enguany reivindicarà el dret a l’habitatge, i, un cop finalitzada la processó, la plaça Major serà l’escenari dels ballets tradicionals dels gegants i el bestiari.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, destaca el valor identitari de la celebració i assegura que “quan arriba Corpus, Solsona torna a reconèixer-se en els seus sons, els seus colors i els seus rituals compartits”. “És una celebració que ens identifica i que, any rere any, converteix els nostres carrers i places en un espai de memòria viva, de cultura popular i d’emoció col·lectiva”, remarca.
Plaça històrica del Corpus català
Gisbert recorda que “Solsona és una de les places històriques del Corpus català i conserva un patrimoni festiu excepcional, reconegut com a patrimoni d’interès nacional”. El regidor de Cultura, Albert Colell, confia que, malgrat la calor, “la gent se sentirà interpel·lada a sortir al carrer”. Igualment, convida “els visitants a descobrir, gaudir i respectar el Corpus de Solsona”.
El programa d’enguany incorpora dues cites musicals destacades de factura solsonina. D’una banda, el divendres 5 de juny a les vuit del vespre, Eduard Gener presentarà el seu sisè treball discogràfic, Cardener (Jezz Records, 2026), al teatre comarcal. La seva proposta passa per aplegar músics i públic dalt de l’escenari en una experiència de petit format que s’enregistrarà. Les entrades es poden adquirir en línia al web Entradessolsones.com.
I diumenge a les sis de la tarda, Marc Anglarill celebrarà els seus quinze anys damunt dels escenaris amb un concert d’entrada lliure a la plaça del Camp acompanyat de la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes.
Albert Colell subratlla l’oferta musical vinculada a la festa: “Ja s’ha consolidat el concert posterior a la roda de foc per amenitzar la nit de dissabte”. A més, destaca les actuacions de Gener i Anglarill: “És de justícia que els nostres artistes puguin tenir un espai a casa seva per compartir el seu repertori amb tots nosaltres”.
El programa del Corpus es pot consultar al web Solsonalafesta.cat i es pot descarregar sencer aquí. L’Ajuntament també n’edita un tiratge limitat de cent exemplars en paper, que es podran recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a partir d’aquest divendres. La coberta del programa, obra del solsoní Jaume Cuadrench, enguany posa el focus en la figura de l’Antonio Rico, el genet de la mulassa. A més dels actes estrictament vinculats a la festa, aquesta publicació inclou la programació cultural prevista a la ciutat fins a Sant Joan.
