Els Mossos d’Esquadra detenen un home per un robatori amb força en un habitatge de Solsona
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir el dimarts passat, 26 de maig, un home de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. Pels volts de les vuit del vespre, els Mossos van rebre l’avís d’una possible ocupació en una casa de Solsona.
Segons diferents testimonis, un home s’hauria enfilat per una canonada, hauria forçat una finestra i hauria accedit a l’interior de l’immoble. Ràpidament, els agents es van adreçar al lloc i minuts després van observar una persona saltant per la finestra de la casa cap al carrer. Els agents van poder interceptar l’home, el qual portava al damunt una sèrie d’objectes que hauria sostret de l’interior de l’habitatge.
L'assaltant va quedar detingut per un delicte de robatori amb força, i els Mossos van retornar els objectes recuperats -joies, eines i un telèfon mòbil-, al seu legítim propietari, després que aquest els reconegués. El detingut, que acumula cinc antecedents entre els quals hi ha altres delictes contra el patrimoni, va passar l’endemà a disposició judicial del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.
