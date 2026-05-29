Aprovada la modificació de crèdit de l'Ajuntament de Solsona amb l’ingrés de 473.000 euros
El Ple dona llum verd al compte general del 2025 amb uns canvis que permetran reforçar inversions i despeses corrents per millorar serveis i equipaments
Regió7
El Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar ahir al vespre, per unanimitat, la segona modificació de crèdit de l’exercici per incorporar 473.000 euros provinents de subvencions de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. La proposta també inclou transferències de crèdit per reajustar diferents partides del pressupost. A la sessió plenària hi van assistir una vintena de veïns que van reclamar l'aturada del projecte d'habitatges protegits en un solar del carrer d'Antoni Gaudí, a tocar de la sala polivalent.
Referent a la modificació de crèdit, l’alcaldessa Judit Gisbert va explicar que aquests recursos permetran reforçar inversions i despesa corrent vinculades a la millora de serveis i equipaments. Del total, 195.106 euros es destinaran a actuacions d’inversió en diversos serveis municipals amb l’objectiu d’evitar incrementar l’endeutament.
Una de les actuacions destacades és la creació d’un centre de transformació elèctrica a l’àmbit de la nova deixalleria i el polígon de la Vinya del Teuler, amb una partida de 81.600 euros, que ha de permetre ampliar la capacitat elèctrica d’aquest sector.
Així mateix, 126.209 euros serviran per reforçar diverses partides de despesa corrent que, segons va exposar l’alcaldessa, “s’ha considerat que anaven més fluixes”. En són exemples la conservació de vies públiques i camins del Vinyet, amb 40.000 euros; festes i activitats culturals, amb 24.400 euros; el conveni amb Volem Feina per al manteniment de parcs i espais verds, amb 20.000 euros, i la conservació i reparació de l’enllumenat públic, amb 18.000 euros, entre d’altres.
Condicionament de les pistes de la Cissa
També s’hi incloïa destinar la subvenció de 49.000 euros concedida per la Generalitat en el marc del Pla de xoc per a la modernització d’equipaments esportius 2025-2029 a la millora de les pistes esportives pendents d’arranjar a les antigues instal·lacions de l’escola El Vinyet, al sector de la Creu de Sant Joan (Cissa).
En el torn d’intervencions dels grups municipals, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, va reclamar la reforma dels vestidors del pavelló vell, que va qualificar d’“obra prioritària”. Aquesta actuació, valorada en 286.000 euros, de fet, és la més rellevant del Pla de xoc d’equipaments esportius. Amb tot, el regidor d’Obres i Esports, Joan Parcerisa, va respondre que no es podrà executar aquest any perquè la intervenció inclou també la millora de la pista, a més de la renovació de la il·luminació, i obligaria a deixar el pavelló fora de servei. Per aquest motiu, el govern municipal la planifica per a l’estiu de l’any vinent.
Per la seva banda, APS-CUP va defensar aquesta modificació de crèdit en tant que permetrà ampliar els recursos del manteniment i conservació d’equipaments municipals, millorar els serveis públics i les activitats culturals i ampliar les inversions en instal·lacions esportives. Per a la seva portaveu, Pilar Viladrich, es tracta de conceptes que “revertiran en el patrimoni municipal i en la ciutadania”.
El Ple de maig també va aprovar unànimement el compte general de l’Ajuntament del 2025 i dues modificacions a la plantilla de personal. També es va acordar bonificar el 80 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a quatre actuacions de l’Hospital Pere Màrtir Colomés, el Centre Sanitari, Càritas Arxiprestal i l’Escola El Vinyet per les seves circumstàncies educatives, sanitàries i assistencials.
Veïns demanen que s’aturi el projecte d’habitatges protegits
Com és habitual, en tancar la sessió plenària es va donar la veu al públic. D’entre la vintena de persones que hi van assistir, van intervenir alguns representants veïnals del solar del carrer d’Antoni Gaudí on es vol projectar una promoció d’habitatge protegit per reclamar l’aturada del projecte. Van reivindicar la seva petició amb l’aval de 450 signatures recollides. “Per la forma, la ubicació i la manca de planificació, transparència i consens”, van al·legar. Igualment, van reclamar una documentació que van demanar per escrit “fa 49 dies”. “La participació real no és informar quan el projecte ja està decidit”, van dir.
L’alcaldessa va insistir, tal com ha fet en les dues trobades que ha mantingut amb el veïnat, que “això és un inici d’expedient, encara no hi ha projecte i tot està per fer”. “Evidentment que respondrem la instància, però primer volíem fer les dues reunions de tu a tu”. Amb tot, Judit Gisbert va reiterar que Solsona té “un problema greu d’habitatge i l’Ajuntament té l’obligació de tirar endavant tot el que sigui possible” per posar-hi remei.
