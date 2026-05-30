Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
L'accident, entre dos vehicles, s'ha produït a les 15.54 h d'aquest dissabte al quilòmetre 69,2 de la C-55
Una persona ha resultat ferida aquest dissabte, en principi sense gravetat, en un accident de trànsit a la C-55, entre Clariana de Cardener i Riner, en què s'han vist implicats dos vehicles que han topat frontalment, i un d'ells s'ha incendiat.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.54 h d'aquesta tarda, i han desplaçat tres dotacions fins al lloc dels fets. Un cop allà, han comprovat que no hi havia persones atrapades en el vehicle incendiat, i han apagat el foc sense que hi hagi hagut afectacions a la zona de vegetació del voltant.
L'accident ha obligat a tallar el trànsit de la C-55 en aquest punt en els dos sentits de la marxa.
