Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

Solsona aprova l’última pròrroga del contracte de gestió de la llar d’infants municipal

Aps-CUP s’hi va abstenir perquè creu que «la millor gestió d’un servei municipal és la directa»

L’entrada de la llar d’infants municipal de Solsona Els Petits Gegants

L’entrada de la llar d’infants municipal de Solsona Els Petits Gegants / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

El primer de setembre entrarà en vigor la segona i darrera pròrroga del contracte de serveis per a la gestió de la llar d’infants municipal de Solsona Els Petits Gegants amb la cooperativa Incoop. El Ple municipal va aprovar-ho amb el vistiplau de tots els grups municipals, excepte ApS-CUP, que s’hi va abstenir.

El contracte, amb un import anual de 283.355 euros, es va formalitzar inicialment el 2023 per a un període de dos anys amb la possibilitat d’incorporar-hi dues pròrrogues anuals. Amb aquesta aprovació, la vigència del servei s’acabarà el 31 d’agost de l’any que ve.

En el debat plenari, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, va expressar el suport del seu grup a la pròrroga, si bé va reclamar a l’equip de govern «autocrítica» per no haver complert el compromís adquirit fa un any de treballar en un nou concurs públic que evités haver d’exercitar una nova pròrroga contractual. Barbens també va traslladar al Ple el malestar que, segons va explicar, li ha fet arribar part del personal de la llar d’infants en relació amb les condicions del contracte. Igualment, va remarcar que l’aprovació del punt era possible gràcies al suport dels grups de l’oposició.

Per la seva banda, la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, va justificar l’abstenció del seu grup reiterant la posició que ja va defensar l’any passat: «Continuem pensant que la millor gestió d’un servei municipal d’aquest tipus és la directa i hi ha estudis que ho avalen», va afirmar. La regidora va explicar que la seva formació treballa en un informe sobre aquesta qüestió, tot i admetre que no s’han enllestit «o no tenen prou consens».

Notícies relacionades

L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va concloure: «S’ha considerat que el servei que es presta a la llar d’infants és correcte i funciona, i ara tenim tot aquest any per preparar el proper concurs».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents