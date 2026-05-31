El Solsonès aprofundeix en la llibertat del col·lectiu LGTBIQ+ a la comarca

La ciutadania contribuirà a definir les futures polítiques responent un qüestionari que recollirà opinions i experiències sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere

El qüestionari és anònim i obert a tothom / CCS

Xavi Moraleda

Solsona

Poden les persones LGTBIQ+ del Solsonès mostrar-se tal com són a la comarca? Per descobrir-ho i impulsar polítiques d’igualtat i diversitat al territori, el Consell Comarcal ha impulsat una enquesta oberta a tot el conjunt de la població. La iniciativa pretén recollir opinions, experiències i necessitats que es puguin identificar a la zona que, posteriorment, serviran per renovar l’actual Pla Comarcal LGTBIQ+ i adaptar-lo a la realitat del Solsonès.

L’enquesta, que està preparada perquè la pugui respondre tothom, independentment si es forma part del col·lectiu o no, pregunta sobre aspectes com ara si les persones LGTBIQ+ són visibles a la vida quotidiana de la comarca, sigui en començos, entitats o càrrecs públics; si creuen que poden expressar el seu afecte lliurement; o si coneixen casos de «sexili», és a dir, persones que han marxat de la seva població natal per por a la discriminació.

Així, amb les respostes obtingudes es pot identificar quins són els àmbits on més cal incidir per garantir la igualtat de les persones LGTBIQ+, sigui en l’entorn escolar, en activitats esportives, a peu de carrer, en festes o locals d’oci nocturn...

L’enquesta és totalment anònima i es pot respondre en pocs minuts a través del següent enllaç: https://forms.gle/sBTLSYZZM1pgxh4LA

Polítiques més ajustades

Des del Consell Comarcal es destaca la importància de la participació ciutadana en aquest procés, ja que «com més persones hi participin, més ajustades i útils podran ser les polítiques públiques que es desenvolupin en matèria LGBTI+».

L’encarregat de coordinar tot aquest procés serà el Servei d’Intervenció Integral (SAI) del Solsonès, que es dedica a oferir atenció, informació i suport a les persones del col·lectiu que resideixen a la comarca.

