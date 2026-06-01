Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
El candidat professionalment prové del món financer i ha tingut responsabilitat en l'organització d'actes esportius i culturals a la comarca
Aliança Catalana ha anunciat avui la candidatura de Martí Prades Ponsirenas a les pròximes eleccions municipals a Solsona. Prades és el primer candidat que la formació de Sílvia Orriols presenta a la comarca del Solsonès. Prades té una trajectòria laboral i social en els sectors financer, esportiu i cultural del Solsonès.
Prades ha desenvolupat responsabilitats directives al sector financer, com a responsable del Centre de Promotors de la Catalunya Nord-oest a Caixa Catalunya, i ha simultaniejat aquesta etapa amb una intensa activitat en l’organització d’esdeveniments esportius i culturals al territori.
"Accepto aquest repte amb responsabilitat i il·lusió", ha assegurat el candidat. "Vull aportar experiència, capacitat de treball i sentit comú a un projecte que defensa Catalunya sense complexos i que posa al centre la gent del país i la nostra identitat. Vull construir una Catalunya forta, catalana, que preservi els valors del nostre país, que posi un fre a la immigració il·legal i instauri de nou l’ordre i la seguretat”, ha declarat Prades.
Fonts d'Aliança Catalana han assegurat que en els pròxims dies i setmanes aniran presentant els candidats que tenen previstos a poblacions de les comarques centrals.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor