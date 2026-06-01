Dos persones resulten ferides en un accident a Olius
Els dos conductors van ser traslladats a l'hospital de Solsona després del xoc al carrer de la Creu de la Missió
Un accident entre dos cotxes va deixar dos ferits a Olius aquest diumenge al capvespre. El sinistre va tenir lloc a les 20.49 hores, al carrer de la Creu de la Missió, prop del cementiri del poble, on els dos turismes van topar. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar una única dotació que va apartar els dos vehicles implicats, els va deixar al marge de la via, i els van desactivar les bateries per a evitar majors afectacions.
Els dos cotxes eren ocupats únicament pels seus conductors, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar a l'hospital de Solsona.
