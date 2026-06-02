La Mancomunitat d'Aigua del Solsonès estudia apujar-ne el preu per renovar una canonada que recull menys aigua de la que hauria
L'alta concentració de calç a l'aigua ha fet que s'hi formin incrustacions a les parets que fan reduir la quantitat d'aigua que se'n recull, un problema important tractant-se de la principal font de captació de la comarca
Per fer l'obra, la Mancomunitat ha rebut una subvenció de l'ACA que en sufraga el 40%. Per finançar la resta, s'estudia apujar el cost de l'aigua o que cada Ajuntament faci una aportació
La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) ha rebut una subvenció de 320.000 euros per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per renovar la canonada que recull recursos hídrics de Riulacó (al terme d'Odèn), una de les principals fonts de captació de la comarca. L'actual té uns 40 anys i, segons explica el president de la MAAS, Daniel Rovira, l'alta concentració de calç a l'aigua ha provocat que s'hi formin importants incrustacions a les parets que redueixen la quantitat que se'n recull.
El projecte, segons comparteix Rovira, contempla la renovació de cinc quilòmetres de canonada, els més pròxims a la zona de captació. "Actualment, estem rebent menys aigua de la que hauríem, però, igualment, és més que suficient per satisfer les necessitats de la comarca", apunta. Igualment, considera prioritari impulsar aquesta obra, ja que garantirà un millor aprofitament dels recursos hídrics i permetrà a la mancomunitat estar més preparada davant possibles contextos de sequera.
Les noves canonades també donaran "unes millors garanties de durabilitat i sanejament", perquè deixaran enrere el fibrociment, el material de què estan fetes les actuals, i passaran a ser de polipropilè.
Una possible pujada del preu de l'aigua
El projecte de renovació dels cinc quilòmetres de canonada està pressupostat en uns 800.000 euros, però la subvenció de l'ACA tan sols en sufraga el 40%. Per això, el pròxim pas de la mancomunitat serà decidir com es finançarà la part restant, d'uns 500.000 euros.
Segons comparteix el president de la MAAS, algunes de les opcions que estan sobre la taula són que cada municipi que hi pertany faci una aportació d'uns 40.000 euros, la pujada del preu de l'aigua, "ja que fa anys que no es toca i no reflecteix els costos reals que té avui dia", segons apunta Rovira, o bé obtenir altres ajuts o subvencions.
Com estipulen les bases de la convocatòria d'ajuts, els projectes subvencionats s'han d'haver materialitzat abans del gener de 2029. Així doncs, la mancomunitat i els municipis que hi pertanyen encara tenen temps per determinar quina serà la forma amb què obtindran la quantia restant.
El canal de Riulacó, un punt de captació estratègic
La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès recull l'aigua de tres punts de captació. Els principals són els de Riulacó, que forma part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i el del Cardener, que es beneficia del vessant de les conques internes del Llobregat i agafa aigua de més avall de la Llosa del Cavall. La tercera font, la que menys s'utilitza, es troba al terme de Pinós i és una derivació d'aigües del Ter-Llobregat. Ara bé, el punt de captació més estratègic és el de Riulacó.
"Està situat a molta alçada i la seva aigua pot arribar als dipòsits de la mancomunitat per la força de la gravetat, sense necessitat de ser bombejada, fet que no suposa cap cost addicional i fa abaratir el cost de l'aigua", detalla el president. En el cas del Cardener, l'aigua es recull d'un punt inferior al pantà de la Llosa, per la qual cosa aquesta aigua sí que s'ha de bombar per fer-la arribar als dipòsits. "Això comporta una despesa energètica que té un cost, per això és important que el canal de Riulacó estigui en unes millors condicions", conclou Rovira.
