Què té pendent el Solsonès de cara a la pròxima legislatura?
Ja fa tres anys que la comarca es va ampliar a 17 municipis, però encara hi ha algunes gestions per tancar que es resoldran en el pròxim mandat
Entre els reptes que el Solsonès haurà d’afrontar com a comarca de cara al proper mandat és la seva consolidació estructural amb 17 municipis.
La configuració amb els 17 municipis ja hi és des de començament del mandat actual, quan Biosca i Torà van ratificar per ple el seu traspàs definitiu de la Segarra al Solsonès, just després de la constitució dels ajuntaments, el juny del 2023, però encara hi ha alguns serrells relacionats amb la prestació de serveis en aquests municipis pendents de resoldre, i que es preveuen tancar al llarg del 2027.
Afecten bàsicament la població de Torà, en el camp de la gestió dels residus i els serveis socials, en què encara es manté la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra, i hi ha pendent el traspàs total al Solsonès, que s’espera per a final del 2027. També es considera urgent resoldre mancances amb la gestió de l’aigua, i el projecte de la depuradora, si bé això és en mans de l’ACA.
Biosca i Torà es van incorporar al Solsonès donant compliment a una demanda històrica de més d’una dècada pels seus lligams més estrets amb el Solsonès que no pas amb la Segarra. Per exemple, Biosca i diverses masies de Torà ja formaven part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, i de la Regió Sanitària de la Catalunya Central.
El canvi es va fer sense cap consulta popular.
