Olius desencalla la regularització de la zona esportiva i encara la seva ampliació
Ja s’ha inaugurat el circuit pumptrack per a bicis i patinets i els pròxims passos seran la construcció de vestuaris, un circuit de cal·listènia i una pista de bitlles
Olius ja té un nou circuit pumptrack per fer-lo en bicicleta, patinet o sobre patins, una obra que ha estat un reflex del desencallament del procés de regularització de la zona esportiva municipal. Segons explica l'alcaldessa, Marta Comitre, la pista poliesportiva es va construir en un espai que no tenia la qualificació urbanística adequada i, per això, durant aquesta legislatura el govern ha hagut d'impulsar la seva regularització per dur a la realitat el projecte de la zona esportiva al complet. Els pròxims passos seran la construcció d'un espai on practicar cal·listènia, una nova pista de bitlles, una altra per córrer i uns vestidors.
Arran del problema urbanístic, Comitre explica que el govern municipal ha hagut de fer durant els darrers tres anys un Pla Especial Urbanístic (PEU) que ha permès posar al dia la regularització de la zona esportiva i planificar la seva posterior ampliació. "Amb el pumptrack, ja comencem a veure aquesta millora, però no acabarà aquí", afegeix. Als entorns de l'actual llar d'infants, s'hi habilitaran altres espais que "fomentaran hàbits saludables i l'activitat física a l'aire lliure" i, alhora, resoldran algunes necessitats del municipi.
Una d'elles es refereix a la construcció d'uns vestidors, "una de les obres que més urgeix", segons detalla Comitre. Quan estiguin llestos, confia que donaran peu que equips de diferents disciplines esportives puguin anar al municipi a entrenar o a disputar partits, la qual cosa dinamitzarà l'espai i la vida social d'Olius.
A la zona esportiva també s'hi ha projectat una caseta que servirà de magatzem i també com a punt de recollida d'emergència de deixalles. Aquest espai serà utilitzat, sobretot, per a les persones que tenen segones residències al municipi i no disposen de cap espai on dipositar les fraccions del porta a porta. Alhora, es contempla la construcció d'un local social que es podria utilitzar per fer celebracions o esdeveniments de tota mena.
Per finançar les obres emmarcades en la segona fase de construcció de la zona esportiva, l'alcaldessa explica que esperen beneficiar-se dels ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que ofereix la Generalitat.
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