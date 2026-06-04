Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, rep el guardó Revelació dels Premis Nacionals de Gastronomia
La festa dels premis es va celebrar ahir i va ser, també, un homenatge pòstum a Carles Vilarubí, que va ser el darrer president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, que atorga les distincions
ACN/Regió7
Laia Coma, del restaurant Mare de la Font, de Solsona, ha rebut el Premi Revelació 2026, dins dels guardona nacionals de Gastronomia. El premis es van donar a conèixer ahir, dimecres. Coma ha estat guardonada al costat de Raúl Balam Ruscalleda, Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026, Jaume Subirós, que ha rebut el Premi Gastronomia Tradicional. En l'edició d'enguany s'ha fet un reconeixement al desaparegut Carles Vilarubí, darrer president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que atorga aquestes distincions.
Laia Coma, segons el jurat, ha rebut la distinció per fer una cuina catalana "de muntanya, arrelada, honesta i coherent", vinculada al producte local i a una manera de cuinar "entesa com a forma de vida".
El Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026 ha recaigut sobre Raül Balam Ruscalleda, "amb una cuina d'origen i mirada contemporània, arrelada al producte, al rigor i a una lectura actual de la tradició mediterrània".
El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 ha distingit Jaume Subirós, del restaurant El Motel Empordà de Figueres, per una trajectòria "exemplar" al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat "i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial".
El Premi Cap de Sala 2026 ha estat per a Patricia Sierra, del restaurant La Granja Elena de Barcelona, per la manera d'entendre la sala "com un espai d'acollida, rigor i proximitat i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica".
El Premi Nèstor Luján 2026 se l'ha endut Trinitat Gilbert per l'obra 'Els aliments que mengem, al detall', un treball que aprofundeix en productes com els embotits catalans, els formatges artesans, les olives o el peix, i que combina "divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic".
Finalment, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha dedicat el seu premi especial a Carles Vilarrubí, en reconeixement a una trajectòria "marcada per la visió estratègica, el compromís institucional i una contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana". Vilarubí havia estat el darrer president de l'Acadèmica.
La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona. Els premis reconeixen les trajectòries i aportacions que, "des de l'excel·lència, el rigor i el compromís amb l'ofici", contribueixen a enfortir i projectar la gastronomia catalana. Els organitzadors destaquen, a més, que els guardons fan valdre "una cuina entesa com a patrimoni cultural, expressió del territori i espai de diàleg entre tradició i innovació". Els guardons s'han entregat en el decurs d'un sopar signat pels xefs Romain Fornell i Oscar Manresa.
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