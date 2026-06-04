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Pinell de Solsonès inicia la restauració del conjunt medieval del castell de Madrona

Les obres, pressupostades en més de 225.000 euros, recontruiran el conjunt per fer-lo visitable i donar a conèixer la seva història

Vista aèria del castell de Madrona

Vista aèria del castell de Madrona / Aj. de Pinell de Solsonès

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Regió7

Pinell de Solsonès

Pinell de Solsonès ja ha iniciat les obres de restauració i consolidació del conjunt medieval del castell de Madrona i l'antiga església, actualment en runes. Les obres, amb un pressupost que ascendeix als 225.788 euros, inclouen una intervenció arqueològica, la restauració dels elements arquitectònics del conjunt i el desbrossament i l'aixecament topogràfic del recinte. Aquests treballs tindran una durada d'un any.

Amb aquesta actuació, segons explica l’alcalde Benjamí Puig, es vol "preservar el patrimoni del municipi i vetllar per la seva història monumental. Al mateix temps, poder-li donar un valor afegit al recinte, per tal que es pugui visitar i donar a conèixer la seva història".

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