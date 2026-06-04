Pinell de Solsonès inicia la restauració del conjunt medieval del castell de Madrona
Les obres, pressupostades en més de 225.000 euros, recontruiran el conjunt per fer-lo visitable i donar a conèixer la seva història
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Pinell de Solsonès
Pinell de Solsonès ja ha iniciat les obres de restauració i consolidació del conjunt medieval del castell de Madrona i l'antiga església, actualment en runes. Les obres, amb un pressupost que ascendeix als 225.788 euros, inclouen una intervenció arqueològica, la restauració dels elements arquitectònics del conjunt i el desbrossament i l'aixecament topogràfic del recinte. Aquests treballs tindran una durada d'un any.
Amb aquesta actuació, segons explica l’alcalde Benjamí Puig, es vol "preservar el patrimoni del municipi i vetllar per la seva història monumental. Al mateix temps, poder-li donar un valor afegit al recinte, per tal que es pugui visitar i donar a conèixer la seva història".
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
- La via menys coneguda per entrar a La Meva Salut: què et permet fer el certificat digital?