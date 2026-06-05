Enxampen en un control de la C-55 dos lladres que havien sostret barres d'alumini d'un polígon de Solsona
El material robat, valorat en més de 2.000 euros, s'ha recuperat i retornat al propietari
Regió7
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Cardona, van detenir el passat divendres, 29 de maig, dos homes de 40 i 55 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt després de sostreure barres d'alumini en un polígon industrial de Solsona.
Els fets van tenir lloc cap a les 11.40 hores del mateix divendres, quan els Mossos van rebre un avís alertant que dues persones estaven sostraient barres d'alumini d'uns remolcs . Segons la informació rebuda, els autors carregaven el material en un camió de caixa oberta de color blanc. Immediatament, diverses patrulles de Solsona van iniciar la recerca del vehicle sospitós. Paral·lelament, es va requerir la col·laboració de la Policia Local de Cardona, que va establir un control de trànsit a la carretera C-55 en direcció a Manresa.
Gràcies a aquesta actuació coordinada, cap a les 13.45 hores els agents de la policia cardonina van localitzar i aturar un vehicle que coincidia amb la descripció al punt quilomètric 58 de la C-55. Els ocupants també concordaven amb les característiques dels sospitosos, motiu pel qual els dos homes van ser detinguts i traslladats a la comissaria de Manresa.
En el moment de la detenció, els agents no van trobar el material sostret dins del vehicle. Posteriorment, però, els Mossos van localitzar les barres d'alumini amagades en un tram en desús de l'antiga C-55. Un cop recuperades, van ser retornades al seu propietari.
La investigació ha determinat que els detinguts haurien sostret barres d'alumini de tres remolcs, amb un total d'entre 12 i 16 peces per vehicle i un valor superior als 2.000 euros. Els arrestats comptaven amb antecedents per delictes contra el patrimoni i ja havien estat relacionats amb furts similars al mateix polígon de Solsona.
Els dos detinguts van passar el mateix 29 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
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