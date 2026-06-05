Un recital de poesia comunitari felicitarà la Biblioteca de Solsona pel seu 11è aniversari
Poesia col·lectiva d’aniversari és una iniciativa d’un dels clubs de lectura conduïts per Xavier Serrahima
L'Ajuntament fa una crida als amants de la poesia perquè participin en el recital del dimecres 10 de juny
Regió7
La Biblioteca Carles Morató commemora el seu onzè aniversari aquest juny amb un recital participatiu. Poesia col·lectiva d’aniversari, el dimecres 10 a les set de la tarda, és una iniciativa del Club de lectura de poesia oberta a tothom a qui li agradi el gènere.
Aquesta activitat proposa compartir poemes propis, textos que hagin marcat especialment els participants o recomanacions de poemaris en una vetllada concebuda com un espai de trobada al voltant de la paraula, les emocions i la lectura poètica.
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure’s presencialment a la biblioteca, per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, o bé trucant al 973 48 38 39. D’entrada, han confirmat la participació algunes de les lectores del club conduït pel poeta, novel·lista, crític i editor Xavier Serrahima. Des del febrer, s’han reunit mensualment per comentar la poesia d’autores com Margarita Ballester i Montserrat Abelló.
Concurs de punts de llibre
Paral·lelament, i com és habitual coincidint amb l’aniversari de l’equipament, la regidoria de Cultura, a través de la biblioteca i amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn, convoca el Concurs de punts de llibre. Aquesta iniciativa, que ja arriba a l’onzena edició, té per objectiu fomentar la creativitat entre els infants i reforçar el seu vincle amb la biblioteca.
El concurs s’adreça a l’alumnat de primer a tercer de primària, que ha de crear un punt de llibre original amb un dibuix de temàtica lliure i una frase breu que il·lustri què inspira la biblioteca o què agrada d’aquest espai. Les propostes es poden presentar presencialment o per correu electrònic fins al 13 de juny. Les bases es poden consultar en línia aquí.
El treball guanyador serà editat i distribuït per la biblioteca com a punt de llibre commemoratiu i el seu autor o autora rebrà una subscripció anual a una revista. El veredicte es donarà a conèixer el 19 de juny.
Amb aquestes activitats, la Biblioteca Carles Morató celebra onze anys de trajectòria com a equipament cultural de referència a la ciutat i reafirma el seu compromís amb la promoció de la lectura i la creativitat.
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