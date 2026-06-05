Entrevista | Laia Coma Cap de cuina del restaurant Mare de la Font de Solsona
"És tot un orgull posar la gastrononomia del Solsonès al mapa"
Després de més de vint anys al capdavant de la cuina del Restaurant Mare de la Font de Solsona, Coma ha estat distingida amb el Premi Revelació 2026 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
Fermament compromesa amb la gastronomia tradicional catalana, defensa que la clau del seu èxit és l'aposta pels productes més emblemàtics del Solsonès, com els bolets i la tòfona, i cuinar-los sempre "amb amor"
Laia Coma (Cornellà de Llobregat, 42 anys) és, des de fa mitja vida, cap de cuina del restaurant Mare de la Font de Solsona. Un projecte que va emprendre amb tan sols 21 anys juntament amb la seva parella, en Roger Vilaginés, que n'és el cap de sala, i que han convertit l'establiment en tota una institució a la comarca i voltants. Per la seva dedicada i incansable feina, Coma ha rebut aquesta setmana el Premi Revelació 2026 dels guardons que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.
Com ha viscut la recepció del premi?
Ha sigut brutal i encara ho estic paint perquè són els premis gastronòmics més importants de Catalunya. Els concedeixen una cinquantena d'acadèmics que s'estimen molt el país i la cuina catalana i això li dona un valor encara més gran. Quan em van trucar per dir-m'ho, em vaig quedar a quadres.
Com van ser els inicis?
Amb en Roger ens vam conèixer a l'escola de cuina on vam estudiar, a Barcelona. Al cap de poc temps de començar a sortir, ens va sorgir l'oportunitat de regentar el restaurant, que fins llavors portaven els pares d'en Roger. Ens vam presentar, perquè s'adjudicava mitjançant concurs públic, i el vam guanyar.
Vàreu començar molt joves...
Sí. Era una molt bona oportunitat, per això, la vam aprofitar, però vam començar amb molt poca experiència. Tot i que teníem els estudis, la Mare de la Font ha estat la nostra escola, allà on hem crescut. I no només professionalment, sinó que també personalment i com a família, ja que tenim tres fills.
Al restaurant, un centreu en la cuina catalana.
Vam començar com un restaurant de menú, que ens va anar molt bé perquè teníem poca experiència i això ens permetia jugar i provar. De seguida que vam madurar, cap al 2017, vam fer el restaurant nou i vam veure clar el nostre camí: la cuina catalana de muntanya del Solsonès.
El client, què espera trobar a la Mare de la Font?
Especialment, els productes estrella de la comarca. Durant la primavera i la tardor, els reis són els bolets, a totes les nostres receptes n'hi ha, sigui d'una forma o d'una altra. I això fa que ens vingui molta gent. En canvi, a l'estiu i a l'hivern, apostem molt per la tòfona, que el Solsonès també n'és un gran productor. Són els aliments més característics de la nostra terra el que atrau els clients.
Així doncs, apostar pel produte de casa és el vostre fort.
Totalment. I ens fa especial il·lusió perquè quan sortim ens adonem que per a algunes persones el Solsonès és una comarca una mica desconeguda. Per a nosaltres és un orgull posar en valor els productes i la gastronomia tradicionals d'allà on venim i contribuir a posar-los al mapa.
Quin és el secret perquè un restaurant funcioni?
Tot i que sembli un tòpic, el secret és sentir amor per la cuina i pel que fas. A nosaltres ens agrada molt cuinar, però també menjar i anar de restaurants. Amb el temps, ens hem adonat que hem fet del nostre hobby el nostre ofici.
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