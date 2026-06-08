El Corpus de Solsona torna a omplir de solemnitat i color el rovell de l’ou
Un missatge sobre la crisi de l’habitatge de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret va protagonitzar la catifa amb elements vegetals a la plaça de Palau
Regió7/G.C.
Sota un sol de justícia, solsonins i visitants van gaudir aquest diumenge de la festa del Corpus, una celebració que a Solsona continua sent una de les manifestacions més singulars del calendari local i un element indispensable per mantenir viva la tradició. El rovell de l’ou es va tornar a mudar amb la solemnitat dels dies més assenyalats.
La riquesa plàstica que aporten a la festa la imatgeria i els entremesos, nascuts d’una celebració d’origen religiós i que avui dia s’han convertit en el seu tret més distintiu, van tornar a omplir el nucli antic de color i simbolisme.
La catifa amb elements vegetals confeccionada a la plaça de Palau per l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret va estar dedicada enguany a la crisi global de l’habitatge amb el lema «Pisos per viure, no per sobreviure». Amb aquesta acció, l’entitat va voler denunciar l’impacte d’aquesta problemàtica en la comunitat i, especialment, en els infants. Va recordar que a Solsona un 10% de l’habitatge (514 llars), segons les dades de la regidoria responsable, estan buits.
Com és tradició, la plaça Major va acollir els ballets del Corpus després de la celebració de l’ofici religiós i de la processó, que aquest any va comptar amb la participació del vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà, en substitució del bisbe, acompanyant la corporació municipal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme