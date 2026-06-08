Paraules amb vistes: la Llosa del Cavall es converteix en un escenari de literatura, humor i música
El projecte "Llegir" reunirà Raül Romeva i Carlota Gurt a Cases Altes en una vetllada cultural a l'aire lliure conduïda per Uriol Gilibets i Eduard Gener
La cultura tornarà a trobar refugi davant les aigües de la Llosa del Cavall el pròxim 13 de juny. L'espai de Cases Altes acollirà una nova edició de "Llegir", una proposta cultural en format de podcast que combina conversa, literatura, humor i música en directe en un entorn privilegiat del Solsonès.
El projecte està impulsat pels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener, dues cares conegudes de l'àmbit cultural del territori que han convertit aquest format en una experiència escènica que va més enllà de l'entrevista convencional. Guionista, director i escriptor, en el cas de Gilibets, i cantautor i músic, en el de Gener, tots dos construeixen converses disteses i plenes de complicitat on es barregen la reflexió, l'humor i la improvisació.
En aquesta ocasió, els protagonistes de la trobada seran Raül Romeva i Carlota Gurt, dues figures destacades del panorama intel·lectual i literari català. Els convidats compartiran experiències, reflexions i anècdotes en una sessió que promet alternar pensament i entreteniment en dosis equilibrades.
L'activitat es desenvoluparà als espais exteriors de Cases Altes, amb les vistes de la Llosa del Cavall com a teló de fons. L'organització destaca precisament aquest vincle entre cultura i paisatge com un dels elements diferencials de la proposta, que busca oferir una experiència propera i allunyada dels formats convencionals.
La música en directe també formarà part de la vetllada, un ingredient habitual de "Llegir" que contribueix a crear una atmosfera íntima i participativa. Tot plegat en un entorn natural que convida a allargar la conversa més enllà de l'escenari.
Els assistents podran completar l'experiència amb una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat, amb vins i hamburgueses del territori, reforçant així l'aposta per combinar cultura, paisatge i gastronomia local.
La cita es presenta com una oportunitat singular per escoltar dues veus destacades de la cultura catalana en un format desenfadat i proper, en què les idees, la música i l'humor comparteixen protagonisme amb un dels paisatges més emblemàtics de la comarca.
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