El Zoo del Pirineu alerta dels principals perills que l’activitat humana provoca a la fauna salvatge
Tres cries de cabirol ingressades al centre evidencien els riscos pels animals derivats dels canals d'aigua, els gossos descontrolats i el trànsit
El Zoo del Pirineu ha tornat a posar el focus sobre els efectes que l'activitat humana té sobre la fauna salvatge després de rebre recentment tres cries de cabirol i un exemplar adult que han necessitat assistència per poder sobreviure. Els casos, segons el centre de recuperació i santuari d'animals situat al Solsonès, exemplifiquen alguns dels principals perills que amenacen aquesta espècie durant l'època de cria.
Les tres cries es troben actualment en procés de recuperació amb l'objectiu que, quan siguin capaces de valdre's per elles mateixes, puguin ser reintroduïdes al medi natural. Les circumstàncies que les van portar al centre, però, són molt diferents.
Una de les cries va ser separada de la seva mare poc després de néixer, una altra va resultar ferida arran de l'atac de gossos i la tercera va quedar òrfena després que la seva mare morís en un atropellament. Per al Zoo del Pirineu, aquestes tres situacions resumeixen algunes de les amenaces més habituals que afecten els cabirols: la intervenció humana innecessària, la manca de control sobre els animals domèstics i els accidents de trànsit que afecten la fauna.
El centre recorda que cada primavera es repeteixen episodis similars. Moltes persones troben cries amagades entre la vegetació i pensen erròniament que han estat abandonades. En realitat, expliquen, les mares acostumen a deixar-les soles durant hores mentre s'alimenten, tornant posteriorment per cuidar-les.
Segons el Zoo del Pirineu, retirar una cria del seu entorn pot tenir conseqüències greus i comprometre les possibilitats de supervivència de l'animal. Per això insisteix que, davant la troballa d'un cabirol jove aparentment sol, no s'ha de tocar ni traslladar. Només cal donar l'avís als Agents Rurals o a un centre especialitzat si presenta ferides evidents, hi ha risc imminent o es té la certesa que la mare ha mort.
Un cabirol que no podrà tornar al bosc
Més complicada és la situació d'un cabirol adult que també ha ingressat recentment al centre. L'animal va caure dins d'un canal del qual no podia sortir i, en els intents desesperats per escapar, va patir una greu lesió en una de les potes.
Malgrat els esforços veterinaris, la ferida va obligar a practicar una amputació. Aquesta circumstància impedeix que pugui ser alliberat, ja que en llibertat els cabirols necessiten una gran agilitat per fugir dels depredadors, desplaçar-se per terrenys irregulars i afrontar les dificultats del medi natural.
Per aquest motiu, l'animal passarà la resta de la seva vida al santuari del Zoo del Pirineu, en unes instal·lacions adaptades a les seves necessitats.
Des del centre aprofiten aquests casos per recordar la importància de minimitzar les interferències amb la fauna salvatge i extremar les precaucions tant en espais naturals com a les carreteres. Consideren que moltes de les situacions que acaben amb animals ferits o separats de les seves mares es podrien evitar amb una major conscienciació ciutadana i amb comportaments respectuosos amb el medi natural.
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