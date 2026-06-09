Agenda Petita de Solsona: la ciutat dels infants
L'Ajuntament promou la participació dels més joves amb un espai de divulgació específic de les seves activitats
L’Ajuntament de Solsona aposta per incorporar els infants a la vida pública i comunitària de la ciutat amb, entre d'altres accions, l’Agenda Petita, una eina de difusió que reunirà cada mes les activitats culturals, educatives i de lleure adreçades als més petits i a les seves famílies.
La iniciativa parteix de la voluntat de facilitar l’accés a la informació sobre les propostes infantils que es programen al municipi i, al mateix temps, reforçar la visibilitat de les activitats pensades per a aquest col·lectiu. L’agenda es publicarà mensualment a través del portal web municipal i dels canals oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament.
Amb aquesta proposta, el consistori pretén donar més protagonisme als infants dins la programació cultural i social de la ciutat, tot afavorint la participació de les famílies en la vida comunitària i facilitant que puguin conèixer amb antelació les activitats disponibles.
L’Agenda Petita agrupa en un únic espai les diferents iniciatives impulsades tant per l’Ajuntament com per les entitats i col·lectius que organitzen activitats dirigides al públic familiar. D’aquesta manera, es busca millorar la coordinació de la informació i convertir l’agenda en una eina de referència per a les famílies solsonines.
La posada en marxa d’aquest recurs s’emmarca en les polítiques municipals orientades a fomentar la participació infantil i a reconèixer els infants com a part activa de la ciutat. En aquest sentit, l’Ajuntament considera que facilitar l’accés a l’oferta cultural i educativa és una manera de reforçar el vincle dels més joves amb el seu entorn i amb la vida pública local.
Amb l’Agenda Petita, Solsona amplia els canals de comunicació amb les famílies i consolida una línia de treball que aposta per una ciutat més accessible, participativa i adaptada a les necessitats dels infants.
Així, la programació del mes de juny de l'Agenda Petita ha arrencat amb els assajos dels ballets tradicionals de Corpus i culmina el cap de setmana del 6 i 7 de juny amb alguns dels actes més emblemàtics de la festa. Els més petits podran gaudir de la tronada i els passacarrers tradicionals, la baixada del bou, la mulassa i el drac, així com de l’exhibició dels ballets tradicionals i del bestiari festiu a la plaça Major. També destaca la celebració de la festa de final de temporada del Futbol Sala Solsona i una nova jornada de Patis Oberts a l’Escola Arrels II.
La música i les arts escèniques també tenen un paper destacat en aquesta primera agenda. Els dies 13 i 14 de juny la sala polivalent acollirà Living Stories, el festival de dansa de l’Escola de Dansa de Solsona, mentre que el tram final del mes concentrarà les festes de final de curs de diverses entitats educatives i culturals. El dia 19 serà el torn de l’escola Setelsis; el 20 se celebraran les audicions de l’Àtic Taller Musical i el concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. La programació es completarà amb la revetlla de Sant Joan i els actes vinculats a la Flama del Canigó, el dia 23, i amb la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+, que inclourà l’espectacle de titelles Blavó a la Biblioteca Carles Morató el dia 28 de juny.
Des de l’Ajuntament també es fa una crida a les entitats que organitzen activitats infantils perquè incorporin les seves propostes a les properes edicions de l’Agenda Petita, amb l’objectiu de convertir aquesta nova eina en un punt de referència per a les famílies de la ciutat.
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