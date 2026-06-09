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L'Ajuntament de Solsona busca reforçar l'activitat cultural d'estiu amb una contractació urgent

El consistori obre una convocatòria per incorporar una persona responsable dels equipaments culturals entre juliol i setembre

Un dels equipaments culturals que ocuparà el nou treballador municipal

Un dels equipaments culturals que ocuparà el nou treballador municipal / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Ajuntament de Solsona ha activat un procés de selecció urgent per cobrir temporalment la gestió dels principals equipaments culturals municipals durant els mesos d'estiu. La incorporació respon a la necessitat de garantir el funcionament ordinari dels espais culturals en una època de gran activitat i concentració d'actes, tant organitzats pel consistori com per les entitats locals.

La plaça, amb dedicació a jornada completa, estarà vigent entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i tindrà com a principal missió coordinar el funcionament del Teatre Comarcal i de la Sala Polivalent, dos dels equipaments que concentren bona part de la programació cultural de la ciutat.

La persona seleccionada s'encarregarà de preparar els espais per a les activitats previstes, fer el seguiment de la programació i donar suport a les entitats, associacions i serveis municipals que en facin ús. També haurà d'assumir tasques tècniques relacionades amb el muntatge i funcionament dels equips de so i il·luminació, tant en actes celebrats a l'interior dels equipaments com en activitats programades a l'aire lliure.

Entre les seves responsabilitats hi haurà igualment la coordinació amb companyies, grups artístics i col·lectius usuaris dels espais municipals, així com la supervisió de les instal·lacions, la detecció d'incidències i el manteniment ordinari dels recursos tècnics disponibles.

El lloc de treball inclourà també la gestió de l'inventari de material, la tramitació de les necessitats logístiques dels equipaments i la proposta de possibles millores per optimitzar-ne el funcionament.

Segons estableixen les bases de la convocatòria, els aspirants hauran de disposar d'una titulació corresponent al grup C1 de l'administració pública, com ara batxillerat, formació professional de grau mitjà o superior o estudis equivalents. També serà imprescindible acreditar el nivell C1 de català o una titulació homologada.

El consistori valorarà especialment l'experiència en la gestió d'equipaments culturals, l'organització d'activitats i els coneixements tècnics en àmbits com el so, la il·luminació o els muntatges escènics.

L'horari de treball s'adaptarà a la programació cultural prevista durant l'estiu i podrà incloure serveis de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanal que es fixaran en funció de les necessitats del calendari d'activitats.

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Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través de la seu electrònica municipal fins aquest divendres, 12 de juny. Les entrevistes amb els candidats admesos es duran a terme el dimecres 17 de juny.

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