L'Ajuntament de Solsona busca reforçar l'activitat cultural d'estiu amb una contractació urgent
El consistori obre una convocatòria per incorporar una persona responsable dels equipaments culturals entre juliol i setembre
L'Ajuntament de Solsona ha activat un procés de selecció urgent per cobrir temporalment la gestió dels principals equipaments culturals municipals durant els mesos d'estiu. La incorporació respon a la necessitat de garantir el funcionament ordinari dels espais culturals en una època de gran activitat i concentració d'actes, tant organitzats pel consistori com per les entitats locals.
La plaça, amb dedicació a jornada completa, estarà vigent entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i tindrà com a principal missió coordinar el funcionament del Teatre Comarcal i de la Sala Polivalent, dos dels equipaments que concentren bona part de la programació cultural de la ciutat.
La persona seleccionada s'encarregarà de preparar els espais per a les activitats previstes, fer el seguiment de la programació i donar suport a les entitats, associacions i serveis municipals que en facin ús. També haurà d'assumir tasques tècniques relacionades amb el muntatge i funcionament dels equips de so i il·luminació, tant en actes celebrats a l'interior dels equipaments com en activitats programades a l'aire lliure.
Entre les seves responsabilitats hi haurà igualment la coordinació amb companyies, grups artístics i col·lectius usuaris dels espais municipals, així com la supervisió de les instal·lacions, la detecció d'incidències i el manteniment ordinari dels recursos tècnics disponibles.
El lloc de treball inclourà també la gestió de l'inventari de material, la tramitació de les necessitats logístiques dels equipaments i la proposta de possibles millores per optimitzar-ne el funcionament.
Segons estableixen les bases de la convocatòria, els aspirants hauran de disposar d'una titulació corresponent al grup C1 de l'administració pública, com ara batxillerat, formació professional de grau mitjà o superior o estudis equivalents. També serà imprescindible acreditar el nivell C1 de català o una titulació homologada.
El consistori valorarà especialment l'experiència en la gestió d'equipaments culturals, l'organització d'activitats i els coneixements tècnics en àmbits com el so, la il·luminació o els muntatges escènics.
L'horari de treball s'adaptarà a la programació cultural prevista durant l'estiu i podrà incloure serveis de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanal que es fixaran en funció de les necessitats del calendari d'activitats.
Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través de la seu electrònica municipal fins aquest divendres, 12 de juny. Les entrevistes amb els candidats admesos es duran a terme el dimecres 17 de juny.
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