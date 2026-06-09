Un segell amb gust de futur: el Solsonès busca convertir el producte local en motor econòmic
Productors, restauradors i agents turístics veuen potencial en la marca "Gust de Lleida", però reclamen més projecció comercial, menys traves administratives i resultats tangibles pel territori
La qualitat dels formatges, embotits, vins, olis, mels o elaboracions artesanes del Solsonès fa anys que està fora de discussió. El repte, segons coincideixen productors i restauradors de la comarca, és un altre: aconseguir que aquest valor es tradueixi en més vendes, més presència als mercats i una millor rendibilitat per a les empreses locals.
Amb aquest horitzó de fons, una desena de representants del sector agroalimentari, de la restauració i del turisme van participar recentment en una reunió informativa sobre la marca "Gust de Lleida", una iniciativa impulsada per la Diputació de Lleida per promocionar els productes de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran.
La trobada, celebrada al Consell Comarcal del Solsonès, va servir per presentar els objectius d'un projecte que aspira a convertir-se en un paraigua comú per identificar i promocionar els productes agroalimentaris del territori, alhora que fomenta les sinergies entre productors, restauradors, comerços i administracions.
Una marca per explicar el territori
La presentació va anar a càrrec del director de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera, i del tècnic Ricard Lega, que van exposar les línies mestres d'una iniciativa que encara es troba en fase de desplegament.
La marca neix amb una clara vocació promocional. La idea és crear una identificació comuna per als productes elaborats, transformats o produïts al territori i oferir als adherits la possibilitat de participar en fires, accions institucionals, programes formatius i esdeveniments de promoció.
Entre les primeres cites destacades previstes hi ha la participació a la Fira MOS de Lleida i al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, dos aparadors que haurien de contribuir a augmentar la visibilitat dels productes vinculats al segell.
La Diputació treballa actualment en l'aprovació del reglament que regularà les adhesions. La incorporació serà gratuïta tant per a productors com per a restauradors i es podrà formalitzar telemàticament.
Del reconeixement a la rendibilitat
Tot i la bona acollida inicial, el debat posterior va posar de manifest una realitat compartida per bona part del sector: les marques promocionals només tenen sentit si generen oportunitats reals de negoci.
Els assistents van valorar positivament la voluntat de donar visibilitat als productes del territori, però també van reclamar que la iniciativa vagi més enllà de la comunicació i tingui un impacte directe en la comercialització.
Una de les demandes més reiterades va ser la necessitat de reforçar la presència dels productes lleidatans en grans mercats com Barcelona o Madrid. Els productors consideren que la qualitat ja existeix, però que sovint falta capacitat per arribar als canals de distribució i als consumidors finals.
També es va reclamar una simplificació dels tràmits administratius. Diversos participants van coincidir que la burocràcia continua sent un dels principals obstacles per a les petites empreses agroalimentàries i per als projectes vinculats al turisme rural.
El repte de distribuir millor
Un altre dels aspectes que va centrar el debat va ser la logística. En una comarca formada majoritàriament per petites explotacions i empreses familiars, la distribució continua sent una de les grans assignatures pendents.
Els assistents van defensar la necessitat de fomentar mecanismes de cooperació entre productors per facilitar l'accés als establiments de restauració, als comerços especialitzats i als circuits de venda més amplis.
La reflexió és compartida per molts sectors del món rural: produir amb qualitat ja no és suficient si després no existeixen canals eficients per fer arribar els productes als consumidors.
Gastronomia, paisatge i experiències
La reunió també va servir per posar en relleu el potencial del turisme gastronòmic com a element de desenvolupament territorial. El Solsonès disposa d'un patrimoni natural i paisatgístic que cada vegada atrau més visitants, i molts agents consideren que la gastronomia pot actuar com un complement estratègic per reforçar aquesta oferta.
La vinculació entre producte local, restauració, paisatge i experiència turística és vista com una de les vies amb més recorregut per generar activitat econòmica i fixar població al territori.
Per aquest motiu, els participants van coincidir que "Gust de Lleida" pot convertir-se en una eina útil per reforçar la identitat agroalimentària de la comarca. Ara bé, adverteixen que l'èxit de la iniciativa dependrà de la seva capacitat per generar resultats mesurables i un retorn econòmic real per a les empreses que hi apostin.
Al capdavall, el sector no reclama només un nou segell. Reclama una oportunitat perquè el valor dels seus productes es tradueixi en més negoci, més reconeixement i més futur per al món rural.
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