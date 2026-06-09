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El Solsonès promou les comunitats energètiques per avançar cap a un model més sostenible

Una jornada oberta a ciutadania, empreses i administracions explicarà com impulsar projectes col·lectius de producció i gestió d’energia renovable

Plaques fotofoltàiques a Solsona

Plaques fotofoltàiques a Solsona / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Solsonès acollirà aquesta setmana una jornada informativa destinada a fomentar la creació de comunitats energètiques, una fórmula cada vegada més estesa que permet compartir la producció i el consum d’energia renovable entre ciutadans, empreses, entitats i administracions.

L’activitat, sota el títol "Crea la teva comunitat energètica", se celebrarà a la seu del Consell Comarcal del Solsonès i s’emmarca en la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2026, una iniciativa que promou accions de sensibilització i divulgació sobre la transició energètica arreu del continent.

La jornada està organitzada pel Consell Comarcal amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), dins la Xarxa d’Oficines de Transició Energètica, i compta també amb la col·laboració del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès.

Durant la sessió s’explicaran les oportunitats que ofereixen les comunitats energètiques per avançar cap a un model més sostenible, participatiu i de proximitat. Els assistents podran conèixer de primera mà el funcionament d’aquests projectes, que permeten produir, gestionar i compartir energia renovable de manera col·laborativa.

Els impulsors de la iniciativa consideren que aquestes fórmules poden contribuir a reduir la dependència dels grans operadors energètics, afavorir l’autoconsum compartit i generar beneficis tant econòmics com socials i ambientals per al territori.

La convocatòria s’adreça tant a particulars com a empreses, associacions i administracions interessades a impulsar iniciatives vinculades a la transició energètica. L’objectiu és apropar aquest model a la ciutadania i facilitar les eines necessàries per posar en marxa projectes col·lectius al territori.

La jornada tindrà lloc l’11 de juny a la una del migdia i es podrà seguir tant de manera presencial com en format telemàtic, amb la voluntat de facilitar la participació del màxim nombre de persones interessades.

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Amb aquesta proposta, el Solsonès reforça les accions de divulgació vinculades a les energies renovables i a la construcció d’un model energètic més resilient, sostenible i arrelat al territori, en línia amb els objectius de la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic.

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