El Solsonès promou les comunitats energètiques per avançar cap a un model més sostenible
Una jornada oberta a ciutadania, empreses i administracions explicarà com impulsar projectes col·lectius de producció i gestió d’energia renovable
El Solsonès acollirà aquesta setmana una jornada informativa destinada a fomentar la creació de comunitats energètiques, una fórmula cada vegada més estesa que permet compartir la producció i el consum d’energia renovable entre ciutadans, empreses, entitats i administracions.
L’activitat, sota el títol "Crea la teva comunitat energètica", se celebrarà a la seu del Consell Comarcal del Solsonès i s’emmarca en la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2026, una iniciativa que promou accions de sensibilització i divulgació sobre la transició energètica arreu del continent.
La jornada està organitzada pel Consell Comarcal amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), dins la Xarxa d’Oficines de Transició Energètica, i compta també amb la col·laboració del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès.
Durant la sessió s’explicaran les oportunitats que ofereixen les comunitats energètiques per avançar cap a un model més sostenible, participatiu i de proximitat. Els assistents podran conèixer de primera mà el funcionament d’aquests projectes, que permeten produir, gestionar i compartir energia renovable de manera col·laborativa.
Els impulsors de la iniciativa consideren que aquestes fórmules poden contribuir a reduir la dependència dels grans operadors energètics, afavorir l’autoconsum compartit i generar beneficis tant econòmics com socials i ambientals per al territori.
La convocatòria s’adreça tant a particulars com a empreses, associacions i administracions interessades a impulsar iniciatives vinculades a la transició energètica. L’objectiu és apropar aquest model a la ciutadania i facilitar les eines necessàries per posar en marxa projectes col·lectius al territori.
La jornada tindrà lloc l’11 de juny a la una del migdia i es podrà seguir tant de manera presencial com en format telemàtic, amb la voluntat de facilitar la participació del màxim nombre de persones interessades.
Amb aquesta proposta, el Solsonès reforça les accions de divulgació vinculades a les energies renovables i a la construcció d’un model energètic més resilient, sostenible i arrelat al territori, en línia amb els objectius de la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic.
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