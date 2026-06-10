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Freixinet enforteix la cultura local amb la recuperació de la geganta Clotilde

La figura que és un dels símbols festius del poble reapareix durant la celebració de l’Adesiara després d’una restauració

La geganta Clotilde de Freixinet

La geganta Clotilde de Freixinet / AJ RINER

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Miquel Spa

Miquel Spa

Freixinet

La recuperació de la geganta Clotilde va més enllà de la restauració d’un element festiu. Per als veïns de Freixinet, el retorn de la figura representa una oportunitat per reforçar la cultura popular, mantenir viu el patrimoni immaterial del poble i enfortir els vincles de cohesió veïnal que es generen al voltant de les tradicions compartides. La seva reaparició aquest cap de setmana a la plaça Major, en el marc de la festa de l’Adesiara, ha estat rebuda com una celebració col·lectiva que simbolitza l’esforç conjunt de la comunitat per preservar els seus referents identitaris.

La intervenció ha anat a càrrec de l’artista Manel Ariza, que ha treballat en la recuperació de la figura per retornar-li el seu aspecte original i garantir-ne la conservació de cara als pròxims anys. El projecte ha estat possible gràcies, en bona part, als recursos recaptats durant la caragolada solidària organitzada per la Fecoll en el marc de la darrera Fira de la Mel.

La geganta en la nova presentació

La geganta en la nova presentació / AJ RINER

La tornada de la Clotilde ha estat rebuda amb satisfacció pels habitants del municipi, que han seguit de prop el procés de recuperació d’una figura molt arrelada a la vida cultural i festiva de Freixinet. La seva presència a la plaça ha esdevingut un dels actes més celebrats de la jornada.

La geganta va ser construïda l’any 1992 per completar la parella formada amb el gegant sergent Morales, creat un any abans. Des d’aleshores, ambdós personatges han participat en cercaviles, trobades geganteres i nombroses celebracions populars, convertint-se en una referència de la identitat local.

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Amb una alçada de 2,60 metres i un pes aproximat de 20 quilos, la Clotilde és una de les figures més conegudes del patrimoni festiu del municipi. La seva restauració no només ha permès recuperar-ne l’aspecte, sinó també assegurar la continuïtat d’un element que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions de veïns.

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