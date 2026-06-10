Llobera amplia l'escola amb edifici més sostenible
La reforma, valorada en més de 259.000 euros, aposta per la bioconstrucció, els materials de proximitat i l’eficiència energètica
L’escola de Llobera disposa ja d’un nou espai ampliat després de culminar unes obres que han apostat per un model constructiu basat en la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la utilització de recursos locals. La intervenció ha permès modernitzar les instal·lacions del centre educatiu i situar el municipi com un exemple de construcció responsable aplicada als equipaments públics del món rural.
El projecte ha representat una inversió global de 259.108 euros i ha estat finançat gràcies a la participació de diverses administracions. Els recursos han arribat a través del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), del Departament d’Educació, de l’Ajuntament de Llobera i de la Diputació de Lleida, que hi ha contribuït amb una aportació superior als 55.900 euros.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat el municipi per conèixer el resultat de les actuacions i mantenir una reunió de treball amb l’alcaldessa, Eva Simón, i membres del consistori. Durant la visita, Talarn ha destacat que la innovació i la sostenibilitat també poden ser motors de desenvolupament als municipis petits i ha posat l’actuació de Llobera com a exemple d’una manera diferent d’entendre la construcció pública.
L’ampliació s’ha dissenyat seguint criteris de bioconstrucció i minimització de l’impacte ambiental. Entre les actuacions destacades hi ha l’ús de fusta procedent del mateix municipi, un material que posteriorment ha estat tractat per l’Associació Amisol de Solsona. El projecte també ha prioritzat la contractació de proveïdors i col·laboradors de proximitat, amb la voluntat de generar activitat econòmica al territori i reduir la petjada ambiental de l’obra.
Els responsables municipals subratllen que aquesta actuació no només millora les condicions d’aprenentatge dels alumnes i el confort dels usuaris, sinó que també reforça l’atractiu del municipi per a les famílies i contribueix a garantir la continuïtat dels serveis en un entorn rural.
Pel que fa al finançament, el Departament d’Educació ha assumit la part principal de la inversió amb més de 130.000 euros, mentre que el PUOSC hi ha destinat prop de 69.400 euros. La Diputació de Lleida ha aportat 55.922 euros i l’Ajuntament ha completat el pressupost amb una contribució pròpia. Des del consistori assenyalen que la participació de la Diputació ha estat determinant per poder executar íntegrament el projecte.
Amb aquesta ampliació, Llobera reforça la seva aposta per uns equipaments públics més eficients i sostenibles, alhora que demostra que els municipis rurals poden liderar iniciatives innovadores vinculades a la transició ecològica i al desenvolupament local.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès