El Solsonès basteix un front comú davant el pla del Govern per les energies renovables
Alcaldies, pagesia, entitats i cooperatives impulsen una plataforma unitària per reclamar la reforma del PLATER i alerten que la comarca és una de les més afectades de Catalunya
El Solsonès ha començat a articular una resposta conjunta contra l’actual proposta del Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables de Catalunya (PLATER). Alcaldies de la comarca, representants del Consell Comarcal, membres del Gremi de la Pagesia, cooperatives, entitats socials i activistes han constituït un Front Comú per reclamar la reforma del document impulsat per la Generalitat i exigir una planificació energètica més consensuada amb el territori.
La iniciativa es va gestar durant una assemblea a l’Auditori de la Sala Polivalent, que va reunir una nombrosa representació dels sectors implicats. La trobada tenia com a objectiu coordinar una oposició conjunta al PLATER i sumar-se a les accions que ja lideren la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa i l’Associació de Municipis per la Reforma del PLATER (AMRP).
Els participants asseguren que no qüestionen la necessitat d’avançar cap a un model energètic basat en fonts renovables per fer front a l’emergència climàtica i reduir la dependència dels combustibles fòssils. Tanmateix, consideren que el document elaborat pel Govern s’ha dissenyat sense tenir prou en compte la realitat dels municipis rurals, les aportacions dels especialistes i la participació de la ciutadania.
Segons els impulsors del Front Comú, el pla respon a una lògica excessivament centralitzada i afavoreix els interessos de les grans promotores energètiques. També qüestionen les previsions de consum energètic sobre les quals s’ha construït la planificació i denuncien que el model proposat pot comportar una nova forma d’extractivisme sobre el món rural.
Durant la reunió es va posar de manifest la necessitat que els debats sobre la implantació de les energies renovables es traslladin a la ciutadania i que siguin els mateixos territoris els que participin activament en la definició de com i on s’han de desplegar aquestes infraestructures.
Quatre línies d’actuació
El Front Comú ha definit quatre objectius prioritaris. El primer és reforçar la informació pública sobre el contingut del PLATER i els seus possibles efectes sobre la comarca. En aquest sentit, el pròxim 12 de juny el Teatre Comarcal acollirà la jornada informativa “PLATER, què ens hi juguem?”, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès. La sessió comptarà amb les intervencions del geògraf i professor universitari Sergi Saladié i de l’advocada del Fons de Defensa Ambiental Meritxell Cotrina.
Els promotors de la iniciativa remarquen que el Solsonès figura entre les comarques amb una afectació més elevada segons les previsions del pla, fet que consideren un motiu afegit per fomentar el debat públic. Algunes alcaldies també s’han compromès a organitzar nous espais informatius després d’aquesta primera sessió.
La segona línia de treball passa per aconseguir que tots els ajuntaments de la comarca i el mateix Consell Comarcal s’adhereixin al manifest de l’AMRP per reclamar a la Generalitat la paralització de l’actual proposta i l’obertura d’un procés de revisió més participatiu.
El tercer objectiu és coordinar la presentació d’al·legacions. Tant l’AMRP com la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa consideren que una presentació massiva d’al·legacions és una de les vies més efectives per forçar una revisió del document. Els integrants del Front Comú preveuen presentar tant esmenes globals com altres tipus d’al·legacions específiques.
Finalment, es vol facilitar que la ciutadania també pugui presentar al·legacions a títol individual. Per aquest motiu, les alcaldies participants i el Gremi de la Pagesia preveuen habilitar formularis i oferir assessorament perquè els veïns puguin tramitar-les de manera senzilla.
Amb aquesta nova plataforma unitària, els impulsors aspiren a convertir el Solsonès en una veu coordinada en el debat sobre el futur energètic del territori i reclamen que qualsevol planificació de les renovables es faci amb més consens, participació local i sensibilitat envers el món rural.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès