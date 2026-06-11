Un grup de solsonins es mobilitza per defensar les estelades que l'extrema dreta els roba sistemàticament
Una desena d'exmembres del nucli de l'ANC denuncien als Mossos i l'Ajuntament l'acció d'ultres contra simbologia independentista
Una desena de persones que havien format part del nucli de l'ANC a Solsona han impulsat una denúncia pública i administrativa arran de la retirada de diverses estelades en espais públics del municipi durant les darreres setmanes.
El grup assegura que els fets s'emmarquen en una sèrie d'accions que també s'han produït en altres poblacions de Catalunya i que atribueixen a col·lectius vinculats a l'extrema dreta. En concret, assenyalen l'anomenada "Unión de Brigadas de Limpieza", una associació que es defineix a les xarxes socials com una entitat constitucionalista que dona cobertura jurídica a diferents brigades repartides pel territori.
Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, les estelades instal·lades a les faroles del pont de Solsona i al tòtem del polígon dels Ametllers han estat retirades en dues ocasions consecutives. Els afectats consideren que es tracta d'actes de vandalisme i sostenen que els seus autors són identificables perquè han difós imatges i vídeos de les actuacions a través d'internet.
Davant d'aquesta situació, el col·lectiu ha presentat una denúncia tant a les oficines municipals com a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Solsona. El grup reclama que s'investiguin els fets i que, si escau, s'actuï judicialment contra els responsables.
Els denunciants lamenten el que consideren una manca de resposta de les forces de seguretat i de la Fiscalia davant d'uns fets que, al seu entendre, vulneren la llibertat d'expressió. També alerten del risc que aquest tipus d'accions contribueixin a normalitzar comportaments vinculats a l'extrema dreta en l'espai públic.
Finalment, els impulsors de la denúncia fan una crida a la mobilització cívica i a la unitat de l'independentisme per defensar els drets democràtics i preservar els consensos que, recorden, es van construir durant els anys previs al referèndum de l'1 d'Octubre del 2017.
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