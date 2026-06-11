L’aliança entre el Grup de Natura i les masies del Solsonès impulsa l’estudi i la conservació d'aus
L’anellament de set cries d’òliba en una finca d’Olius reforça el coneixement sobre una espècie que ha patit una regressió important en les darreres dècades
La col·laboració establerta entre el Grup de Natura del Solsonès i diversos propietaris de masies de la comarca s’ha convertit en una eina clau per aprofundir en l’estudi i la conservació de les espècies d’aus autòctones. Aquest treball conjunt permet accedir a espais de nidificació, fer seguiments científics sobre el terreny i impulsar mesures de protecció d’espècies especialment sensibles, com és el cas de les aus nocturnes.
Una de les darreres actuacions desenvolupades en aquest marc ha tingut lloc en una masia d’Olius, on tècnics i especialistes han dut a terme l’anellament de set polls d’òliba (Tyto alba) dins del projecte SOS Nocturnes, una iniciativa orientada a conèixer millor la situació d’aquestes espècies i afavorir-ne la recuperació.
L’actuació permet obtenir dades de gran valor científic sobre els exemplars anellats. Mitjançant aquesta tècnica és possible identificar cada individu al llarg de la seva vida i recopilar informació relacionada amb els seus desplaçaments, la supervivència o els índexs reproductius. Aquest coneixement resulta essencial per avaluar l’estat de les poblacions i definir futures accions de conservació.
Els responsables del projecte remarquen que l’anellament es realitza exclusivament per part de personal especialitzat i amb les autoritzacions pertinents, garantint en tot moment la seguretat i el benestar dels animals.
La participació dels propietaris de la finca ha estat determinant per fer possible l’actuació. Des del Grup de Natura destaquen que moltes masies mantenen elements tradicionals que afavoreixen la presència d’espècies protegides i contribueixen a conservar la biodiversitat característica dels paisatges agraris del Solsonès.
L’òliba és una de les aus rapinyaires nocturnes més emblemàtiques del medi rural català. A més del seu valor ecològic, exerceix una funció especialment beneficiosa per a l’activitat agrària, ja que contribueix al control natural de les poblacions de rosegadors.
Malgrat aquesta funció, l’espècie ha registrat un descens notable en nombroses zones durant les últimes dècades. La desaparició de llocs adequats per nidificar, la transformació del paisatge rural i els canvis en els sistemes de producció agrària figuren entre els factors que han afavorit aquest retrocés.
Per aquest motiu, iniciatives com SOS Nocturnes busquen implicar la població local en la protecció de la fauna i crear una xarxa de col·laboradors que permeti actuar directament sobre el territori. Els responsables del projecte han volgut agrair especialment la predisposició de la família propietària de la masia d’Olius, que ha facilitat els treballs de seguiment i forma part activa d’aquesta xarxa de conservació.
L’anellament dels set polls representa una nova aportació al coneixement de les poblacions d’òliba al Solsonès i posa de manifest la importància de la cooperació entre entitats ambientals i món rural per preservar el patrimoni natural de la comarca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut