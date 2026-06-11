Solsona ofereix subvencions per crear o millorar negocis
Les ajudes poden arribar fins als 2.700 euros per beneficiari i queden obertes fins al 30 de setembre
L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts destinada a fomentar l’activitat econòmica local, amb l’objectiu de donar suport a la creació de nous negocis, la modernització d’establiments existents i els projectes d’autoocupació. La principal novetat d’enguany és l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds, que es podran tramitar fins al pròxim 30 de setembre.
La convocatòria, gestionada per l’Agència de Desenvolupament Local, manté essencialment les mateixes bases que l’any passat i compta amb una dotació global de 40.000 euros. Els recursos es distribueixen en tres línies d’ajut: 15.000 euros per a la creació de noves activitats econòmiques, 15.000 euros per a la modernització, millora i sostenibilitat de negocis a peu de carrer i 10.000 euros destinats a projectes d’autoocupació.
L’import màxim que pot rebre cada beneficiari és de 2.700 euros. Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica municipal, on també es poden consultar les bases reguladores i la documentació necessària.
Com en les darreres edicions, una part de les subvencions es concedirà mitjançant targetes de prepagament que s’hauran de gastar en establiments i empreses de Solsona. Segons el consistori, aquest sistema contribueix a reforçar l’impacte dels ajuts sobre el teixit comercial i empresarial de la ciutat.
Prioritat per als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral
Els criteris de valoració continuaran afavorint aquells projectes que contribueixin a la inserció laboral de persones amb més dificultats per accedir al mercat de treball. Es valorarà especialment que les persones titulars dels negocis o les contractades siguin majors de 45 anys, joves menors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada, membres de famílies amb tots els integrants a l’atur o persones amb discapacitat reconeguda.
També obtindran una valoració favorable les iniciatives que ajudin a revitalitzar el nucli antic, incorporin mesures de sostenibilitat ambiental o promoguin la igualtat de gènere.
Pel que fa a les diferents línies de subvenció, la destinada a la creació de noves activitats cobreix fins al 30% de les inversions necessàries per iniciar un negoci, incloent-hi equipaments, instal·lacions, adquisició d’actius fixos, traspassos d’establiments o el lloguer del local durant el primer any. L’ajut màxim en aquest cas és de 1.500 euros.
La línia de modernització subvenciona fins al 40% de les despeses relacionades amb la millora dels establiments, l’accessibilitat, l’eficiència energètica o la transformació digital, amb un màxim de 1.000 euros per projecte.
Finalment, la línia d’autoocupació té per objectiu facilitar l’emprenedoria de persones desocupades. Aquesta modalitat cobreix fins al 65% de la quota d’autònoms durant els dotze primers mesos d’activitat, amb un límit de 1.200 euros.
Vint-i-set projectes beneficiats l’any passat
La convocatòria anterior va permetre donar suport a 27 iniciatives empresarials. D’aquestes, 14 van correspondre a actuacions de modernització i millora de negocis existents, nou a la creació de noves activitats econòmiques i quatre a projectes d’autoocupació.
Entre els negocis beneficiaris hi havia perruqueries, establiments de restauració, centres de ioga, pilates i teràpies naturals, estudis d’arquitectura, consultes de psicologia, projectes d’artesania i papereries, entre altres activitats.
Més d’una dècada de suport a l’emprenedoria local
Aquests ajuts es van crear l’any 2012 en el marc del Pla de xoc municipal contra l’atur. Des d’aleshores, les bases s’han anat adaptant a les necessitats canviants del teixit econòmic de Solsona amb la voluntat de continuar impulsant l’emprenedoria, la consolidació empresarial i la generació d’ocupació al municipi.
La convocatòria manté l’exclusió de les entitats financeres i dels establiments comercials amb una superfície superior als 400 metres quadrats.
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