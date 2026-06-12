Et cal fer una trucada o anar al lavabo quan ets al carrer? Solsona ofereix 43 llocs on t'ajudaran
La iniciativa 'Aquí, pots' impulsada pel Consell d’Infants i Adolescents obre espais públics i privats a l'abast de tothom per resoldre casos d'emergència
Solsona ha posat en marxa la xarxa d’establiments i espais col·laboradors “Aquí, pots”, una iniciativa impulsada pel Consell d’Infants i Adolescents amb l’objectiu d’oferir punts de suport a la ciutadania en situacions d’urgència o necessitat puntual quan es troba al carrer.
El projecte neix arran d’una necessitat detectada pels mateixos infants i joves de la ciutat, que sovint es troben en situacions en què necessiten accedir a un telèfon, utilitzar un lavabo, orientar-se o demanar ajuda a una persona adulta de confiança. La iniciativa busca donar resposta a aquestes circumstàncies i, alhora, fomentar l’autonomia dels més joves i reduir la dependència del telèfon mòbil.
Segons van explicar representants del Consell d’Infants i Adolescents, la voluntat és contribuir a fer de Solsona una ciutat “més amable, segura i acollidora per a tothom”. Tot i que la proposta s’ha concebut a partir de les inquietuds dels infants i adolescents, el servei està obert a qualsevol persona que pugui necessitar ajuda en un moment determinat.
Actualment, la xarxa està formada per 43 punts distribuïts per tot el municipi: 15 equipaments públics i 28 establiments privats que s’hi han adherit amb la col·laboració de la UBIC. Entre els espais participants hi ha equipaments com el Museu de Solsona, el Centre Sanitari del Solsonès, el Casal Cívic i Comunitari Xavier Jounou o el complex poliesportiu, a més de comerços, bars i altres negocis de proximitat.
Els establiments adherits exhibeixen a l’entrada un distintiu de color taronja que informa dels serveis disponibles: possibilitat de fer una trucada telefònica, utilitzar el lavabo o ambdues opcions. Els promotors destaquen que aquesta senyalització permetrà identificar fàcilment els punts de suport repartits per la ciutat i saber on adreçar-se davant una situació inesperada.
La distribució dels punts s’estén per diferents zones del nucli urbà, des de l’accés a la ciutat per la carretera de Manresa fins al nucli antic, passant pel passeig, l’avinguda de Sant Jordi o l’entorn del parc de la Mare de la Font. Les ubicacions van ser identificades conjuntament pels adolescents participants en el projecte.
L’Ajuntament de Solsona ha expressat la voluntat que la xarxa continuï ampliant-se. Els establiments interessats a formar-ne part poden sol·licitar l’adhesió al consistori, mentre que la relació actualitzada de punts col·laboradors es podrà consultar al web municipal, dins l’apartat d’Infància. La iniciativa també es donarà a conèixer entre les famílies i la ciutadania mitjançant fulletons informatius, plànols i continguts a les xarxes socials.
“Aquí, pots” és el primer projecte desenvolupat conjuntament pels grups d’infants i joves del Consell d’Infants i Adolescents, que representen alumnes des de 3r de primària fins a 4t d’ESO dels centres educatius de Solsona. La seva execució ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Solsona i l’Oficina Jove del Solsonès, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès, el Museu de Solsona i la UBIC.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat reforça el model de ciutat educadora i aposta per promoure l’autonomia dels infants i joves, alhora que fomenta la corresponsabilitat comunitària i el suport mutu entre la comunitat.
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