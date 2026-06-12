L'ampliació de les instal·lacions obre la porta a l'arribada de més bombers al parc de Sant Llorenç de Morunys
L'Ajuntament assumeix amb fons propis el cost de les obres amb un pressupost de 18.000 euros
L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys està executant les obres d'ampliació del parc de Bombers Voluntaris, una actuació que feia temps que era reivindicada i que s'ha convertit en necessària davant la previsió d'incorporar nous efectius al servei.
Segons ha informat el consistori, el projecte comporta una inversió superior als 18.000 euros, assumida íntegrament amb fons propis municipals. L'Ajuntament havia demanat al Departament competent que es fes càrrec del cost de l'actuació, però davant la negativa rebuda ha optat per impulsar les obres amb recursos municipals.
L'ampliació permetrà millorar les instal·lacions i adaptar-les a les necessitats actuals dels Bombers Voluntaris, tot garantint una millor distribució dels espais i una separació més adequada dels diferents usos que conviuen a l'equipament.
Per fer possible aquesta actuació, l'ADF ha cedit part del seu espai, una col·laboració que l'Ajuntament ha volgut agrair públicament. El consistori també ha traslladat les seves disculpes als membres del cos de bombers pel retard en l'execució dels treballs.
Des de l'Ajuntament remarquen la voluntat de continuar reforçant els serveis d'emergència del municipi amb els recursos i les infraestructures necessàries perquè puguin desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles.
El consistori confia que, de cara a futures actuacions relacionades amb aquest equipament, el Departament pugui assumir part del finançament de les millores necessàries per garantir un servei essencial per a la seguretat de la Vall de Lord.
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