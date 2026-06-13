Biokor de Solsona: "oferim un espai on promoure la salut des de la vida conscient"
Despés d'un any de la seva nova gestió l'establiment s'incorpora a la Unió de Botiguers consolidat com un espai de difusió de la producció de proximitat i les teràpies alternatives
La botiga Biokor s'ha incorporat recentment a la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona després de consolidar-se com un dels establiments de referència de la ciutat en l'àmbit de la salut natural, l'alimentació ecològica i el benestar integral. Més enllà de la seva activitat comercial, el projecte ha anat construint una comunitat de persones interessades en els hàbits de vida saludables, la nutrició conscient i les teràpies complementàries.
Al capdavant de la iniciativa hi ha Marta Borràs i la seva família, també impulsors del projecte agroalimentari De Pagès, especialitzat en la producció de porc ecològic i ibèric. Segons explica la mateixa Borràs, la voluntat sempre ha estat oferir a Solsona un espai que anés més enllà de la venda de productes.
«No volíem només una botiga. Volíem un lloc on la gent pogués trobar eines, informació i alternatives per cuidar la seva salut de manera conscient», assegura.
Aquesta filosofia s'ha traduït en un establiment especialitzat en alimentació ecològica, fruita i verdura fresca, productes d'higiene personal, neteja domèstica, complements alimentaris, maquillatge i cosmètica ecològica, amb una aposta decidida pels productors de proximitat i els circuits curts de comercialització.
Entre els productes més representatius hi ha la carn i els embotits de pagès, el formatge del Miracle, els frescos ecològics, els sabons a granel, la suplementació nutricional i diferents línies de cosmètica natural certificada. Aquesta orientació cap al producte local ha contribuït a reforçar la relació entre consumidors i productors del territori.
Però la singularitat de BioKOR rau especialment en la seva vessant divulgativa. Durant els darrers mesos, l'establiment ha impulsat xerrades i activitats obertes sobre alimentació, salut femenina, trastorns alimentaris, cosmètica natural o els beneficis de l'aigua de mar, entre altres qüestions vinculades al benestar.
«Ens agrada que la gent es faci preguntes i que disposi de més informació per prendre decisions sobre la seva salut. La divulgació forma part de la nostra manera d'entendre el projecte», explica Borràs.
Un equip especialitzat
Per donar resposta a aquesta vocació d'assessorament, BioKOR compta amb un equip multidisciplinari format per professionals amb una llarga trajectòria en diferents disciplines relacionades amb la salut natural.
La Mercè Estruch aporta experiència al projecte. Amb més de dues dècades de trajectòria professional, acumula formació en naturopatia, herbodietètica, nutrició, aromateràpia emocional i cosmetologia.Al seu costat treballa la Sílvia Sunyer, que continua ampliant la seva formació en l'àmbit de la Psiconeuroimmunologia (PNI) i la salut integrativa, i la Beni Coll, especialitzada en salut femenina, menopausa, equilibri hormonal, herbolària i acompanyament de dones. «Jo coordino el projecte i impulsem activitats, però l'assessorament especialitzat recau en elles. Tenim un equip molt complementari i cadascuna aporta coneixements molt valuosos», destaca Borràs.
L'equip es completa amb l'Ari, la responsable de comunicació digital, encarregada de mantenir actius els canals informatius i les xarxes socials que han contribuït a crear una comunitat cada vegada més consolidada.
Una xarxa de clients i seguidors
Tot i que BioKOR manté una dimensió eminentment local, la seva activitat ha anat generant una xarxa de persones interessades en la salut natural que segueixen els continguts divulgatius de la botiga a través de les xarxes socials, els canals de missatgeria i els butlletins informatius.
Els responsables del projecte mantenen també contacte amb professionals de diferents àmbits de la salut i sovint orienten els clients cap a especialistes quan les consultes requereixen un assessorament més específic. «Més que una cartera de clients, hem anat construint una comunitat de persones amb inquietuds compartides sobre alimentació, salut i qualitat de vida», afirma Borràs.
La voluntat de futur passa per continuar reforçant aquesta vessant divulgativa i portar a Solsona especialistes de referència en diferents disciplines vinculades al benestar i la salut integrativa.
Fins i tot el nom de la botiga reflecteix el caràcter familiar del projecte. Les lletres K, O i R de BioKOR corresponen a les inicials dels tres fills de la família: Kai, Ona i Roc, una elecció que resumeix l'esperit d'un negoci arrelat al territori i construït a partir de conviccions personals sobre la salut i el consum conscient.
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