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Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola i forestal que afecta el Solsonès

El foc afecta unes 52 hectàrees i mobilitza una quarantena de dotacions, vuit de les quals aèries

Columna de fum l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra

Columna de fum l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra / Bombers de la Generalitat

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Núria León

ACN

Els Bombers de la Generalitat donen per estabilitzat i continuen treballant un incendi de vegetació agrícola i forestal entre Sanaüja, a la Segarra i Biosca, al Solsonès. L'avís del foc s'ha rebut aquest dissabte les 13.02 hores a tocar de la Masia dels Flares, al límit amb el terme municipal del Solsonès. Inicialment, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Una quarantena de dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona, vuit de les quals aèries (quatre helicòpters i quatre avionetes). El foc afecta unes 52 hectàrees de terreny.

Els serveis d'emergència continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que a les properes hores està previst que entri vent de marinada

Incendio en Sanaüja

L'incendi a Sanaüja / Bombers

Poc abans de les 15.00 hores, l'incendi de Sanaüja ha arribat a la carena de la Serra de les Valls i ha disminuït la seva velocitat en sentit descendent, tot i que crema amb intensitat. El cap de l'incendi que crema en zona forestal ha entrat de nou en zones amb vegetació agrícola i els Bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Tractors de pagesos de la zona ajuden en les tasques d'extinció i efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) estripen camps per frenar l'evolució de les flames.

Notícies relacionades

El telèfon d'emergències 112 ha rebut una seixantena de trucades relacionades amb el foc de la Segarra. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que està en contacte amb l'alcaldessa de Sanaüja i fent seguiment evolució de l'incendi.  

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Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola i forestal que afecta el Solsonès

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