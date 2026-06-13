Tallers i caminades: Sant Llorenç de Morunys reivindica el poder terapèutic de la natura
Dues activitats del Centre Sanitari del Solsonès posen l'accent en els beneficis de l'activitat física, les caminades i el contacte amb l'entorn
La connexió entre la natura, el moviment i la salut serà la protagonista d'una jornada que se celebrarà el proper 15 de juny a la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys. La proposta inclou dos tallers que volen sensibilitzar la població sobre els beneficis físics i emocionals d'adoptar hàbits saludables i mantenir una relació activa amb l'entorn natural.
Sota els títols L'aventura del moviment: mou-te per viure millor i Caminem cap al benestar, les activitats abordaran com l'exercici físic, les caminades i el contacte regular amb els espais naturals poden contribuir a millorar la qualitat de vida i prevenir problemes de salut.
El primer taller anirà a càrrec d'Anna Pallarès, referent comunitària de fisioteràpia del Centre Sanitari del Solsonès, mentre que el segon serà conduït per Núria Sánchez, referent comunitària de benestar del mateix centre. Les sessions començaran a les 11 del matí i estan obertes a totes les persones interessades.
La iniciativa pretén oferir eines pràctiques perquè els participants incorporin al seu dia a dia hàbits vinculats a la salut física i emocional. Alhora, posa en relleu el valor dels entorns naturals del municipi com a espais que afavoreixen el benestar personal.
L'activitat està organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès i l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, que destaquen la importància de promoure accions comunitàries que reforcin la prevenció i els estils de vida saludables.
Els organitzadors remarquen que cada vegada hi ha més evidències sobre els efectes positius que tenen el contacte amb la natura, l'activitat física regular i les relacions socials en la millora de la salut i la reducció de l'estrès, factors que converteixen aquest tipus de propostes en una eina complementària per fomentar el benestar de la població.
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