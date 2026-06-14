Ajuntament i Cultura analitzen un pla d'inversions pel monestir de Sant Llorenç de Morunys
Una delegació política i tècnica visita el conjunt per analitzar la climatització de l'església, la reparació del campanar i la restauració de les pintures de l'absis
Representants del Departament de Cultura de la Catalunya Central han visitat aquesta setmana Sant Llorenç de Morunys per analitzar diverses actuacions destinades a la conservació i millora del conjunt monumental del monestir, catalogat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional).
Durant la trobada amb responsables municipals es va estudiar una possible solució per a la climatització de l'església, una actuació considerada necessària per garantir una millor conservació del patrimoni i millorar les condicions de l'equipament.
La visita també va servir per revisar els projectes pendents més immediats, entre els quals destaca la reparació urgent del campanar i la restauració de les pintures de l'absis central, dos elements patrimonials que requereixen intervencions específiques de conservació.
A més, la delegació va visitar la sala prioral per estudiar possibles línies d'ajut que permetin completar els treballs que encara resten pendents en aquest espai històric.
L'Ajuntament ha valorat positivament la reunió i la predisposició mostrada pels responsables de Cultura per trobar solucions que permetin avançar en els diferents projectes de preservació del patrimoni. El consistori recorda que el conjunt del monestir és un dels elements monumentals més destacats del Solsonès i que la seva conservació és una prioritat tant per al municipi com per a les administracions implicades.
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