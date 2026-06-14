Controlat l'incendi agrícola i forestal que afecta el Solsonès
El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions dels Bombers es mantenen a la zona per evitar revifades
ACN
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. L'avís de l'incendi es va rebre a les 13.02 hores d'ahir dissabte a tocar de la Masia dels Flares, al límit amb el terme municipal de Biosca (Solsonès). Inicialment, el foc va calcinar un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames es van estendre ràpidament i van començar a cremar massa forestal. En el moment àlgid, fins a 45 dotacions dels Bombers -nou aèries- van treballar en l'incendi.
Poc abans de les 15.00 hores, l'incendi va arribar a la carena de la Serra de les Valls i va disminuir la seva velocitat en sentit descendent. Tractors de pagesos de la zona van ajudar en les tasques d'extinció i efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) van estripar camps per frenar l'evolució de les flames. El telèfon d'emergències 112 va rebre una seixantena de trucades relacionades amb aquest foc de la Segarra. L'alcaldessa de Sanaüja, Maria Casoliva, va recalcar que "no consta cap afectació a cap granja ni cap masia" i va destacar que el terreny està "sec".
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