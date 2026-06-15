Una campanya de micromecenatge permetrà a Territori de Masies reobrir un molí fariner
La iniciativa ha recaptat 23.700 euros gràcies a 123 aportacions per impulsar la producció de farines ecològiques de varietats antigues amb un centre logístic a Calaf
El projecte de molí fariner cooperatiu impulsat per Territori de Masies ha fet un pas decisiu per convertir-se en realitat. La campanya de micromecenatge promoguda amb el suport de la Fundació Coop57 s’ha tancat amb èxit després d’aconseguir 123 donacions i una recaptació total de 23.700 euros, una xifra que supera l’objectiu inicial fixat pels impulsors de la iniciativa.
El projecte neix amb la voluntat de reforçar la pagesia local i completar el cicle de producció dels cereals cultivats al territori. El futur molí permetrà transformar el gra en farina ecològica de manera local, recuperant varietats antigues i generant valor afegit per als productors. El centre logístic de la infraestructura s’ubicarà a Calaf, des d’on es coordinarà l’activitat vinculada a la transformació i distribució del producte.
Des de la cooperativa expliquen que la iniciativa pretén «tancar el cercle» del sistema alimentari, connectant la producció agrícola amb la transformació, l’elaboració de pa i el consum de proximitat. L’objectiu és consolidar un model agroalimentari arrelat al territori i contribuir a la viabilitat econòmica de les explotacions agràries de la zona.
La campanya va començar de manera progressiva, però va anar guanyant adhesions a mesura que el projecte es donava a conèixer en forns, fires, pobles i a través dels canals digitals. El resultat final, segons els promotors, evidencia l’interès creixent de la ciutadania per models basats en la proximitat, la sostenibilitat i la sobirania alimentària.
Amb el finançament garantit, el projecte entra ara en una nova fase centrada en la posada en marxa de l’equipament. El molí permetrà moldre el cereal dels socis agraris amb criteris ecològics i afavorirà la creació d’una cadena de valor vinculada al territori, reduint la dependència de grans operadors externs.
Des de Territori de Masies remarquen que l’èxit de la iniciativa ha estat possible gràcies a la implicació col·lectiva de particulars, cooperatives, forns artesans i entitats que han contribuït econòmicament o han ajudat a difondre la campanya. La cooperativa considera que aquest suport demostra la confiança de la comunitat en projectes que reforcen l’economia local i la vida als pobles.
Territori de Masies, amb activitat al Baix Solsonès, treballa des de fa anys per impulsar un model de desenvolupament rural basat en la preservació del paisatge, la cultura i l’activitat agrària. La posada en marxa del nou molí es considera una peça estratègica per continuar avançant cap a una economia més arrelada al territori i amb major capacitat de generar oportunitats per al món rural.
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