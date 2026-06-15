Taller ciutadà per definir els Pressupostos Participatius de Solsona: les propostes dels veïns que passen a la final
La sessió, oberta a tota la població, haurà de prioritzar entre una cinquantena d'iniciatives validades tècnicament
L’Ajuntament de Solsona celebrarà aquest dimecres 17 de juny una de les fases decisives dels pressupostos participatius 2026-2027 amb la realització del taller ciutadà «Top 10», una sessió oberta a tota la població que permetrà seleccionar les iniciatives que passaran a la votació final del procés.
La trobada tindrà lloc a dos quarts de vuit del vespre a la sala cultural de l’Ajuntament i servirà perquè els participants debatin i prioritzin les propostes que considerin més necessàries per al municipi. En aquesta fase es treballarà sobre les 47 iniciatives que han superat la valoració tècnica municipal, escollides entre les 191 aportacions presentades durant la fase de recollida d’idees.
Segons destaca el consistori, qualsevol persona pot participar en aquest taller, ja que no és necessari haver pres part en les fases anteriors ni tenir experiència prèvia en processos participatius. L’objectiu és garantir la màxima implicació de la ciutadania en la definició dels projectes que es podran executar durant els pròxims dos anys.
Les iniciatives validades abasten àmbits molt diversos. En l’apartat d’equipaments, destaquen actuacions com la millora dels accessos als vestidors del pavelló nou, l’ampliació del pumptrack, la reforma de l’skatepark o la instal·lació d’un equip de so municipal per a espectacles. També s’hi inclouen diverses actuacions als centres educatius, com noves zones d’ombra als patis de les escoles Setelsis i El Vinyet.
En matèria de mobilitat i accessibilitat, les propostes inclouen la construcció de nous passos de vianants elevats, la millora de voreres, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la creació d’itineraris segurs per als escolars. També s’han validat actuacions de renovació de paviments i millores en diversos carrers i avingudes de la ciutat.
Pel que fa als espais públics, el bloc de zones verdes i entorn natural incorpora projectes per millorar l’itinerari del riu Negre, incrementar la biodiversitat, renovar parcs infantils, restaurar murs de pedra seca i habilitar un nou espai de socialització per a gossos.
Entre les iniciatives amb component cultural i turístic sobresurten una ruta històrica i patrimonial amb videoguies en llengua de signes catalana i un projecte de posada en valor del patrimoni hidràulic local.
Les propostes validades
Equipaments, educació, cultura i esports
- Millora dels accessos als vestidors del pavelló nou.
- Millores a l’skatepark.
- Ampliació del pumptrack.
- Ruta històrica, cultural i patrimonial amb videoguies en llengua de signes catalana.
- Pèrgola al pati de l’Escola El Vinyet.
- Zones d’ombra al pati de l’Escola Setelsis.
- Noves papereres.
- Ruta fotogràfica amb suports per a selfies.
- Aparcaments per a bicicletes i patinets.
- Dipòsit de recollida d’aigües pluvials.
- Equip de so municipal per a espectacles de mitjà format.
Via pública, accessibilitat i mobilitat
- Plataforma elevada a la carretera de Torà.
- Millora de la seguretat dels passos de vianants de la carretera de Torà.
- Barana de protecció a la corba de Cal Sala.
- Passos de vianants elevats.
- Vorera al carrer del Drac i itinerari segur cap a l’Escola El Vinyet.
- Vorera al carrer Gaudí.
- Arranjament de la vorera de l’avinguda Cardenal Tarancón.
- Millora de l’accessibilitat als barris del Serrat d’en Mingo i Setelsis.
- Eliminació de barreres arquitectòniques.
- Escales al carrer de la Forja.
- Voreres antilliscants.
- Ampliació de la vorera de l’avinguda de Països Catalans.
- Millora dels vials més malmesos.
- Renovació dels camins de la Mare de la Font i de la Font del Corb.
- Ampliació de la vorera de l’avinguda Verge de Montserrat.
- Arranjament del carrer dels Tints.
- Pavimentació de zones d’estacionament escolar.
- Vorera a la pujada de l’institut.
- Millora de l’accessibilitat a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre.
Zones verdes, places i entorn natural
- Millora de la connexió entre la zona esportiva i la Ribera.
- Millora del camí de la Ribera.
- Millora de la biodiversitat i la senyalització de l’entorn fluvial.
- Millora del drenatge del camí de la Mare de la Font.
- Proteccions al passeig urbà del riu Negre.
- Cobertura de l’escenari de la plaça del Camp.
- Millora de l’àrea de jocs de l’Hort del Bisbe.
- Reforma de la plaça de Sant Pere.
- Construcció de grades a la plaça 1 d’Octubre.
- Ampliació dels jocs del parc de sobre l’Escola El Vinyet.
- Parc infantil inclusiu.
- Ombreig del parc infantil del carrer del Turb.
- Renovació del parc infantil de l’avinguda Sant Jordi.
- Millores al parc de la Mina.
- Restauració de murs de pedra seca.
- Posada en valor del patrimoni hidràulic i cultural.
- Espai de socialització per a gossos al barri de la Cissa.
Les iniciatives que obtinguin més suport en aquesta jornada de participació configuraran el Top 10 final i passaran a la fase de votació, en què la població decidirà quins projectes es faran realitat amb càrrec als pressupostos municipals dels anys 2026 i 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?